Prima înfrângere a sezonului, venită în etapa a 10-a, 1-2 acasă, în Giulești, cu Hermannstadt, a adus și primul scandal la Rapid. Antrenorul Costel Gâlcă a fost apostrofat de suporteri, iar jucătorii, inclusiv căpitanul Alexandru Dobre, înjurați ca la ușa cortului.

Eșecul de duminică seară a deraiat Rapidul, care urmărea să se apropie la un singur punct de liderul Universitatea Craiova, după eșecul oltenilor (0-1), la Galați, cu Oțelul.

Gâlcă: „Nu am respectat niciun plan”

După meci, la conferința de presă, antrenorul principal al „feroviarilor” și-a pus la zid jucătorii, reproșându-le că nu au respectat planul tactic discutat în zilele de dinaintea partidei.

Mai mult, Gâlcă a trimis o „indirectă” și către conducerea clubului, acuzând lipsa transferurilor cerute de el.

„Nu am făcut nimic din ce trebuia să facem, nu am respectat niciun plan. Am pierdut din start 45 de minute în care pe defensivă am stat bine, dar pe ofensivă am fost 0. Apoi, la pauză, le-am arătat ce am pregătit săptămâna asta și ne-am revenit puțin.

Ori ne-am pierdut, că nu îmi explic. Nu poți să pui niște imagini la pauză și imediat să reacționezi. Nu eram lucizi. Strigam să inițiem cu un pivot și să stăm sus cu mijlocașii, veneam tot cu doi. Poate ne-am pierdut toți, dar toți!

Eu urlam, cred că nu am urlat niciodată în viața mea cum am urlat în prima repriză și urlam degeaba. Nu e presiune, știm unde suntem, ce fel de joc avem, nu avem de ce să ne fie frică, presiune este întotedeauna, dar nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză. La goluri au avut și execuții, dar au fost greșeli, mai grave la al doilea.

Eu îmi doresc o echipă competitivă, de aia am spus ce îmi doresc, ok, nu s-a putut, înainte, asta e situația! Sunt și absențe, mult lucruri care înfluențează, ne trebuie alternative ca să fim sus, încercăm așa.

Nu era un meci pe care să îl pierdem, cu toate că au o echipă organizată. Nu înțeleg cum poți să uiți totul. Nu înțeleg, nu am înțeles de ce să ne pierdem în prima repriză.

Era vorba de poziționare, nu de altceva. N-am stat bine pe construcție, nu am inițiat. În a doua repriză s-a văzut că putem, dar nu se învață totul la pauză. Noi am pierdut cele 45 de minute, iar cele două greșeli au fost fatale. Am avut ocazie să facem 2-0. Ăsta e fotbalul, depinzi și de calități, de multe lucruri, de ce lucrezi tactic și de ce reprezintă jucătorii.

O să jucăm altfel, cu siguranță, cu toate că atunci când am început campionatul era o fluctuație, ba jucam în prima repriză, ba în a doua”, a spus Costel Gâlcă, după meci, la Prima Sport.

Dobre, scandal cu fanii rapidiști

La finalul meciului, jucătorii au fost luați la rost de suporteri, în gura fanilor intrând și căpitanul Alex Dobre, de departe cel mai apreciat fotbalist din lotul „alb-vișiniilor”.

Deranjat de reacția galeriei, Dobre a mers să-i înfrunte pe „ultrași” și a avut un schimb de replici cu aceștia.

„Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi, noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!”, le-a strigat internaționalul rapidist suporterilor, potrivit gsp.ro. La rândul lor, fanii au reacționat cu un potop de înjurături chiar la adresa „idolului” lor.

La finalul partidei, Dobre a condamnat atitudinea fanilor respectivi și a cerut unitate și sprijin pentru echipă:

„Este dureros că am pierdut meciul pe final. Putea să se întâmple să pierdem și s-a întâmplat, dar în momentele astea este important să fim uniți, să ne concentrăm ca la meciul următor să întoarcem în favoarea noastră și să reușim o victorie.

Nu am reușit să găsim această balanță, mai avem de lucru, suntem conștienți. Important este să se vadă un progres. Astăzi nu s-a văzut, a fost ce a fost și înainte: o repriză bună. O să o luăm de la capăt, o să încercăm să ne punem la punct. Trebuie să fim mai atenți, să ne dorim mai mult, să ne concentrăm mai mult la antrenamente.

Așa va veni un joc mai constant și mai bun. Am avut o discuție cu băieții în vestiar înainte de meci: să avem o identitate, să fim curajoși, constanți în joc, asta ne dorim. Dacă reușim să facem acest lucru, vom aduce rezultate pozitive. Mai avem de lucru la acest capitol și suntem pregătiți să-l ascultăm pe domnul Gâlcă și să punem totul în ordine.

Un suporter, când vine, trebuie să fie alături de echipă. Este o înfrângere, nu se termină lumea aici. Trebuie să fii alături de echipă și la bine, și la rău. Este o înfrângere, fii alături de noi! Acum, ce facem, ne înjurăm? Nu e normal. Ori ești suporter de rezultat, ori ești alături de noi până la final. Ce putem să facem? Asta este, o înfrângere… mergem înainte!”.

În final, Dobre a promis că Rapid va merge la Ploiești „să luăm cele trei puncte, cu Petrolul. Vrem să avem un joc constant, să vedem unde am greșit și ce puteam să facem mai bine. Vom face analiza și vom vedea unde putem să-i surprindem. Sper să avem un joc constant. Avem jucători de calitate. Cu siguranță vom fi acolo sus dacă reușim”.