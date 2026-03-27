Anchetă de proporții la DSU. Au fost ridicate documente și telefoane, inclusiv al lui Raed Arafat. Angajări fictive și acordări de sporuri, investigate de procurori. Este vizat și Spitalul Floreasca – SURSE

Au loc percheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), iar, potrivit unor surse, procurorii ar fi ridicat inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Șeful DSU nu a dorit să ofere detalii despre acțiune, precizând că este vorba despre o anchetă în desfășurare.

Update: Ancheta este demarată de Parchetul Militar al Curții Militare de Apel București și este mai amplă decât pare la prima vedere.

Sursele Gândul au confirmat că este vorba despre documente false care ar fi la baza activității lucrative ce nu a fost efectuată în realitate și că nu este vorba, așa cum a apărut în presa, de Spitalul Gerota, al MAI, ci de Floreasca, cu extensie și la alte spitale, fiind vorba de medici militari de la DSU.

„Deocamdată, nu au fost percheziții, ci ridicări de înscrisuri și telefoane”, au explicat pentru Gândul sursele judiciare, lăsând să se înțeleagă că e vorba și de telefonul lui Raed Arafat. Ancheta, însă, e abia la început.

Update: Potrivit surselor Gândul, procurorii ar ancheta o serie de angajări fictive la DSU, precum și modul de acordare a unor sporuri.

Update: Contactat de Gândul, Raed Arafat a refuzat să facă orice comentariu în ceea ce privește situația în care se află, însă a declarat că Departamentului pentru Situații de Urgență va publica în scurt timp un comunicat oficial.

”O să ieșim cu un comunicat, o să vă anunț. Momentan am o treabă de rezolvat, după care o să ieșim cu un comunicat. (n.r. Ne puteți spune dacă e adevărat că v-au ridicat telefonul?) V-am spus că o să ieșim cu un comunicat”.

Știre inițială

Arafat: „Nu am ce să comentez”

Raed Arafat a evitat să confirme informațiile apărute, menționând că dosarul vizează fapte, nu persoane. „O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat acesta, pentru Observator.

Întrebat direct dacă se numără printre persoanele cărora le-a fost ridicat telefonul, Arafat a răspuns: „Nu o să comentez acum”.

Spitale din București, în vizorul anchetei

Surse apropiate anchetei susțin că verificările vizează activitatea unor medici care ar fi lucrat atât în spitale, cât și în cadrul DSU. În acest context, sunt menționate două unități medicale importante din Capitală: Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota.

Conform acelorași informații, procurorii ar avea suspiciuni că mai mulți medici nu s-ar fi prezentat la activitatea din cadrul DSU, deși figurau în schemă. Ancheta este în curs, iar autoritățile urmează să ofere detalii oficiale în perioada următoare.