Prima pagină » Actualitate » Anchetă de proporții la DSU. Au fost ridicate documente și telefoane, inclusiv al lui Raed Arafat. Angajări fictive și acordări de sporuri, investigate de procurori. Este vizat și Spitalul Floreasca – SURSE

Anchetă de proporții la DSU. Au fost ridicate documente și telefoane, inclusiv al lui Raed Arafat. Angajări fictive și acordări de sporuri, investigate de procurori. Este vizat și Spitalul Floreasca – SURSE

Adina Anghelescu
Au loc percheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), iar, potrivit unor surse, procurorii ar fi ridicat inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Șeful DSU nu a dorit să ofere detalii despre acțiune, precizând că este vorba despre o anchetă în desfășurare.

Update: Ancheta este demarată de Parchetul Militar al Curții Militare de Apel București și este mai amplă decât pare la prima vedere.

Sursele Gândul au confirmat că este vorba despre documente false care ar fi la baza activității lucrative ce nu a fost efectuată în realitate și că nu este vorba, așa cum a apărut în presa, de Spitalul Gerota, al MAI, ci de Floreasca, cu extensie și la alte spitale, fiind vorba de medici militari de la DSU.

„Deocamdată, nu au fost percheziții, ci ridicări de înscrisuri și telefoane”, au explicat pentru Gândul sursele judiciare, lăsând să se înțeleagă că e vorba și de telefonul lui Raed Arafat. Ancheta, însă, e abia la început.

Update: Potrivit surselor Gândul, procurorii ar ancheta o serie de angajări fictive la DSU, precum și modul de acordare a unor sporuri.

Update: Contactat de Gândul, Raed Arafat a refuzat să facă orice comentariu în ceea ce privește situația în care se află, însă a declarat că Departamentului pentru Situații de Urgență va publica în scurt timp un comunicat oficial.

”O să ieșim cu un comunicat, o să vă anunț. Momentan am o treabă de rezolvat, după care o să ieșim cu un comunicat. (n.r. Ne puteți spune dacă e adevărat că v-au ridicat telefonul?) V-am spus că o să ieșim cu un comunicat”.

Știre inițială

Arafat: „Nu am ce să comentez”

Raed Arafat a evitat să confirme informațiile apărute, menționând că dosarul vizează fapte, nu persoane. „O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat acesta, pentru Observator.

Întrebat direct dacă se numără printre persoanele cărora le-a fost ridicat telefonul, Arafat a răspuns: „Nu o să comentez acum”.

Spitale din București, în vizorul anchetei

Surse apropiate anchetei susțin că verificările vizează activitatea unor medici care ar fi lucrat atât în spitale, cât și în cadrul DSU. În acest context, sunt menționate două unități medicale importante din Capitală: Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota.

Conform acelorași informații, procurorii ar avea suspiciuni că mai mulți medici nu s-ar fi prezentat la activitatea din cadrul DSU, deși figurau în schemă. Ancheta este în curs, iar autoritățile urmează să ofere detalii oficiale în perioada următoare.

Mediafax
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din contractele de vaccinuri anti-COVID
Digi24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Cancan.ro
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
A fost descoperit cel mai vechi câine domesticit din lume. Are 16.000 de ani!
SĂNĂTATE Dieta atlantică, una dintre cele mai echilibrate soluții alimentare. Ce o face specială și de ce medicii o recomandă
20:47
Dieta atlantică, una dintre cele mai echilibrate soluții alimentare. Ce o face specială și de ce medicii o recomandă
FLASH NEWS Trump a întrerupt ședința de Cabinet despre războiul din Iran ca să povestească 5 minute despre un marker. Ce l-a fascinat
20:24
Trump a întrerupt ședința de Cabinet despre războiul din Iran ca să povestească 5 minute despre un marker. Ce l-a fascinat
FLASH NEWS Mesaj misterios pe paginile de socializare ale Casei Albe. O pictogramă pe jumătate încărcată cu mesajul „ceva nou”
20:07
Mesaj misterios pe paginile de socializare ale Casei Albe. O pictogramă pe jumătate încărcată cu mesajul „ceva nou”
ECONOMIE Nazare anunță că reducerea prețului la carburanți se va face prin „accizare dinamică”: România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare
19:59
Nazare anunță că reducerea prețului la carburanți se va face prin „accizare dinamică”: România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare
UTILE Expert aeroportuar. Ce locuri nu trebuie să rezervi niciodată în avion. Care sunt riscurile
19:31
Expert aeroportuar. Ce locuri nu trebuie să rezervi niciodată în avion. Care sunt riscurile
EMISIUNI Dian Popescu, expert în energie: „Prețul carburanților va crește în continuare și nu va da înapoi”
19:30
Dian Popescu, expert în energie: „Prețul carburanților va crește în continuare și nu va da înapoi”

