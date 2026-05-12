Renate Weber explică de ce a sesizat la CCR ordonanța lui Bolojan: S-a încălcat principiul separării puterilor în stat/A sfidat spiritul Constituției

Ruxandra Radulescu
Avocatul Poporului Renate Weber a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, argumentele în baza cărora a depus o sesizare la CRR, privind Ordonanța de Urgență dată de Guvernul Bolojan după demitere.

„E o sfidare la adresa Parlamentului. Au ocolit și litera și spiritul Constituției”

„Moțiunea de cenzură nu vine ca o surpriză, de noaptea până dimineața, e cu câteva zile înainte anunțată, au un interval până se dezbate și se votează. Dacă mă întrebați pe mine personal, mie mi se pare că e o sfidare la adresa Parlamentului. Au ocolit și litera și spiritul Constituției. S-a încălcat principiul separației puterilor în stat”, a declarat Renate Weber.

Avocatul Poporului: „Această OUG a fost adoptată de Guvern după ce a fost demis”

„Sunt trei excepțiile pe care le-am sesizat la CCR. Prima este faptul că această OUG a fost adoptată de Guvern după ce a fost demis în Parlament prin votul la moțiune. Am făcut o demonstrație aproape matematică în punctul 1 al sesizării arătând de ce textul din Monitorul Oficial nu a fost adoptat luni dpdv. constituțional.

Este un text care a fost pus pe o agendă de ședință pe 8 mai și abia atunci Guvernul, care nu mai avea voie să facă acest lucru, a adoptat acest text”, a explicat Renate Weber.

„Prin Ordonanță de Urgență se afectează drepturi și libertăți”

„Aceste avize sunt expres prevăzute și de Parlamentele Camerelor, deci nu poți să treci peste ele și să le consideri ca fiind nesemnificative.

Al doilea lucru pe care noi l-am sesizat se referă la Camera Deputaților care, cel puțin din informațiile publice, nu rezultă că a fost sesizată cu această Ordonanță, obiectul ei de reglementare fiind totuși ceva ce ține de programul acela SAFE de exproprieri, deci Camera era constituțional competentă să fie sesizată.

Al treilea motiv se referă la faptul că din nou, prin Ordonanță de Urgență se afectează drepturi și libertăți, pentru că Ordonanța se referă în principal la chestiuni care țin de expropriere, deci atingeri aduse dreptului de proprietate și asta nu se face prin ordonanță”, a mai precizat Avocatul Poporului, Renate Weber.

Ce invocă Avocatul Poporului în sesizarea depusă la CCR

Avocatul Poporului a depus sesizarea la CCR privind Ordonanța de Urgență care a fost adoptată în mod abuziv de către guvernul demis Ilie Bolojan. Ordonanța de urgență apărută pe ordinea de zi a ședinței de guvern din data de 8 mai 2026 prevedea mai multe măsuri, inclusiv pentru achizițiile de armament prin programul SAFE, jaloane PNRR sau energie. Avocatul Poporului invocă tocmai articolul 110 din Constituție, semnalat de Gândul încă de vineri. Mai multe detalii AICI.

Art. 110 – Încetarea mandatului
(1) Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale.
(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.
(3) În situaţiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103.
(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) şi (2) îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.

