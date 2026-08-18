Prima reacţie a lui Nicuşor Dan, după decizia CCR, care a inflamat USR. Ce anunță președintele

Nicuşor Dan aşteaptă motivarea Curţii Constituţionale a României ca să afle care sunt motivele care au stat la baza deciziilor pe marginea amendamentelor la Legea ANI.

Acesta scrie marţi, pe X, că „mi s-a mai întâmplat să îmi mențin opinia chiar și după publicarea motivării Curții Constituționale în cazul altor sesizări de neconstituționalitate care au fost respinse”.

Fațǎ de decizia de ieri a Curții Constituționale pe legea integrității. Consider cǎ argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. S-a întâmplat sǎ îmi mențin opinia și dupǎ… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 18, 2026



Preşedintele a fost unul dintre aceia care a formulat una dintre sesizările de neconstituţionalitate pe amendamentul care priveşte declaraţiile de avere ale demnitarilor şi persoanelor cu care aceştia se află „în relaţii asemănătoare cu acelea dintre soţi”.

Consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate au fost foarte solide. Aștept în continuare motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. Mi s-a mai întâmplat să îmi mențin opinia chiar și după publicarea motivării Curții Constituționale în cazul altor sesizări de neconstituționalitate care au fost respinse. După motivare, legea va ajunge în dezbatere în Parlament și abia apoi la mine. Sper să putem finaliza parcursul legislativ până la 31 august, termenul-limită stabilit prin PNRR.

Acesta mai scrie, pe X, că „mi s-a mai întâmplat să îmi mențin opinia chiar și după publicarea motivării Curții Constituționale în cazul altor sesizări de neconstituționalitate care au fost respinse”.