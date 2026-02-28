Prima pagină » Știri externe » Arabia Saudită condamnă „agresiunea brutală” a Iranului împotriva țărilor din Golf și Orientul Mijlociu

28 feb. 2026, 12:55, Știri externe
Arabia Saudită condamnă „agresiunea brutală” a Iranului împotriva țărilor din Golf și Orientul Mijlociu

Autoritățile de la Riad au emis o declarație oficială în care Arabia Saudită condamnă în termenii cei mai fermi atacurile lansate de Iran asupra unor state vecine din Peninsula Arabică și Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuwait și Iordania. Riadul a caracterizat aceste acțiuni drept o „agresiune brutală” și o încălcare flagrantă a suveranității statelor și a principiilor dreptului internațional.

Într-un comunicat difuzat de agenția oficială de presă, guvernul saudit a subliniat că astfel de atacuri „amenință securitatea și stabilitatea regională” și ar putea avea consecințe grave dacă continuă. Condamnarea vine pe fondul unui val de rachete și drone lansate de forțele iraniene în contextul intensificării confruntărilor din regiune, unde SUA și aliații săi au efectuat lovituri contra unor ținte militare iraniene.

Arabia Saudită nu a menționat un atac direct asupra propriului teritoriu în declarație, însă situația din capitala Riyadh a fost marcată de explozii și sirene, potrivit unor jurnaliști prezenți la fața locului. Condamnarea agresiunii a fost împărtășită și de alte capitale din Golf, în timp ce se fac eforturile diplomatice pentru a calma tensiunile.

