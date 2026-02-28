Ipoteza maimuței bete a fost confirmată științific. Cimpanzeii beau cu moderație alcool din fructe fermentate

Un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California, Statele Unite ale Americii, a efectuat mai multe teste pe teren la maimuţe, prin care au detectat niveluri semnificative de alcool la majoritatea acestor animale. Alcoolul degustat de maimuţe nu este făcut din struguri, ci din mere albe, dar rezultatul este același: fermentație, alcool şi bună dispoziţie.

Anul trecut , imaginile cu un grup de cimpanzei sălbatici așezați în cerc, ca niște vechi prieteni, împărțind un „African breadfruit” uriaș în centru, au devenit virale. Pe atunci, era doar o ipoteză, dar acum, testele de urină o confirmă: aceste maimuțe consumă alcool, relatează Corriere della Sera.

Datorită eforturilor lui Aleksey Maro , student absolvent la Universitatea Berkeley din California, a fost scris un nou capitol, umplând o lacună crucială în ipoteza maimuței „bete” formulată de oamenii de știință: ideea că cimpanzeii și probabil multe alte animale ingerează în mod natural alcool în dieta lor și chiar îl caută, preia A3CNN.

Proba de necontestat

Când cercetătorii au vrut să le măsoare consumul de alcool, într-un mediu precum pădurea tropicală ugandeză și într-o situație în care, din motive evidente, un etilotest este impracticabil, singura soluție a fost colectarea de probe de urină pentru analiză.

Efortul a dat roade şi teoria a fost confirmată, în condiţiile în care 17 din cele 20 de probe examinate conțineau derivate alcoolice despre care se crede că provin din fructe fermentate, care reprezintă o parte importantă a dietei cimpanzeilor. Noile rezultate obținute de Maro și Robert Dudley, profesor de biologie integrativă la UC Berkeley, vor fi publicate săptămâna viitoare în revista Biology Letters.

Anul trecut, autorii studiului au documentat faptul că fructele consumate de cimpanzei în sălbăticie conțin suficient alcool fermentat pentru a furniza aproximativ 14 grame pe zi , echivalentul a două băuturi standard. Acum, însă, a sosit şi dovada principală, adică urina.

Pentru a rafina tehnicile de eșantionare, Maro a lucrat alături de Sharifah Namaganda , o studentă absolventă ugandeză de la Universitatea din Michigan, cu experiență în acest tip de colectare din proiecte anterioare din Ngogo (n.red. ​cea mai mare comunitate cunoscută de cimpanzei sălbatici din lume, situată în Parcul Național Kibale din Uganda). Sub îndrumarea ei, Maro a colectat crengi bifurcate și a acoperit capetele cu pungi de plastic, creând boluri puțin adânci, potrivite pentru prelevarea discretă de urină, cu mânere mai lungi, utile pentru a putea rămâne departe de animale.

Maro a stat sub copaci alături de cimpanzeii care se hrăneau, în aşteptarea semnelor, pentru că cimpanzeii tind să urineze înainte de a părăsi locul de hrănire.

Excursia de 11 zile din august la Ngogo, în Parcul Național Kibale din Uganda a fost fructuoasă și a furnizat probe ample. Mai exact, noile rezultate arată că urina majorității specimenelor prelevate conține produsul metabolic secundar al alcoolului numit etil glucuronidă, demonstrând că cimpanzeii ingeră cantități semnificative de etanol în dieta lor

„Am găsit dovezi fiziologice pe scară largă ale consumului de alcool”, a subliniat Maro. „Dacă exista vreo îndoială cu privire la ipoteza maimuței bete, aceea că exista suficient alcool în mediu pentru ca animalele să îl experimenteze într-un mod similar cu oamenii, aceast aspect a fost acum clarificat.”

Ce au arătat probele

Cele 20 de probe de urină au fost obținute de la 19 cimpanzei occidentali diferiți ( Pan troglodytes ). Șaptesprezece au avut rezultate pozitive pe benzi de testare sensibile la 300 de nanograme pe mililitru (ng/ml) sau mai mult de etanol; 11 probe au fost testate cu benzi de testare sensibile la 500 ng/ml sau mai mult; 10 au avut rezultate pozitive (pentru un total de 4 din cele 20 sub limita de 500 ng/ml).

Experții calculează că, la oameni, 500 ng/ml este un nivel așteptat după consumul uneia sau a două băuturi standard în ultimele 24 de ore. Niveluri similare ar fi de așteptat şi la un cimpanzeu care și-a petrecut dimineața înfruptându-se din fructe ușor fermentate.

„Acestea sunt niveluri ridicate și vorbim despre o estimare prudentă”, a subliniat Dudley, „având în vedere modelul temporal de expunere pe parcursul zilei. În nanograme pe mililitru, aceste niveluri depășesc cu mult unele dintre pragurile relevante clinic și medico-legal pentru oameni .”

