Ce legi se grăbește guvernul Bolojan să adopte pe ultima sută de metri. Lista completă a proiectelor de acte normative din ședința de astăzi

Olga Borșcevschi
Guvernul s-a reunit luni, de la ora 18.00, într-o ședință extraordinară, convocată pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență, cu o zi înaintea votului asupra moțiunii de cenzură depuse împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan. Executivul pregătește cel puțin două ordonanțe de urgență menite să simplifice procedurile administrative, să sprijine investițiile locale și să asigure continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene, într-un context marcat de presiunea termenului-limită din 31 august 2026 și de tensiuni politice crescute la nivel parlamentar.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru desemnarea sediilor desemnate și numirea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe electronice în cadrul procedurilor penale

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile şi instituțiile publice
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri în vederea accelerării implementării investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, prin asigurarea lichidităţii temporare prin împrumuturi pe termen scurt, acordate de Ministerul Finanţelor
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului în vederea accelerării absorbţiei fondurilor nerambursabile de la Uniunea Europeană de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică din domeniul apă şi apă uzată etapizate din Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor art. 81 şi ale art. 81¹ din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 325/2025 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate”, în perioada 2025-2027
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2026
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Bacău – Paşcani”
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrăzi – Nod rutier Românaşi (A3 – km 26), Sectorul Poarta Sălajului-Nuşfalău”
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar și a elementelor cadru de descriere tehnică, după caz, ale imobilelor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier precum și trecerea, cu titlu gratuit, a unui tronson din acesta și a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orașului Novaci, județul Gorj
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Economiei Digitalizării Antreprenoriatului şi Turismului
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Ciucsângeorgiu, judeţul Harghita
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Informații Externe

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Memorandumului de înţelegere între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României pentru implementarea Mecanismul Financiar SEE 2021-2028, intrarea acestuia în vigoare din ziua următoare datei ultimei semnături şi acordarea deplinelor puteri, în acest sens, domnului Dragoş-Nicolae PÎSLARU, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene
2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Memorandumului de înţelegere între Regatul Norvegiei şi Guvernul României pentru implementarea Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028, intrarea acestuia în vigoare din ziua următoare datei ultimei semnături și acordarea deplinelor puteri, în acest sens, domnului Dragoş-Nicolae PÎSLARU, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea aplicării în anul 2026, de către Regia Autonomă „lmprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României, a prevederilor art. XXXVI alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea aplicării în anul 2026, de către Regia Autonomă „Monetăria Statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României, a prevederilor art.XXXVI alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR) privind protecţia reciprocă a informațiilor clasificate
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unui memorandum privind acordul de colaborare cu Mastercard, care să ofere asistență în dezvoltarea ecosistemului național aferent portofelului european de identitate digitală.

