Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor Dan, cel mai mare parc urban din România a ajuns o RUINĂ

30 aug. 2025, 07:00, Actualitate
Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor Dan, cel mai mare parc urban din România a ajuns o RUINĂ
Încă de la începutul primului său mandat, din toamna anului 2020, fostul primar Nicușor Dan nu a dat „doi bani” pe marile parcuri ale Capitalei. Asta în ciuda faptului că a ajuns edil ținând un discurs prin care a „promovat” nevoia de spațiu verde în cel mai mare oraș al țării. Mai mult, Nicușor Dan a dat parcurile și spațiile verzi pe mâna USR, prin viceprimarul de atunci Horia Tomescu, care, la rândul său, a numit-o la ALPAB pe Corina Bega (USR). Rezultatul, după un mandat plin: Parcul Herăstrău, până odinioară o adevărată perlă a Capitalei, a ajuns o ruină! Zilele trecute, Primăria Capitalei a oprit circulația pe o porțiune de pe malul lacului pentru că este surpată!

Alei sparte, piste de biciclete cu gropi extrem de periculoase, mobilier rupt, iarbă uscată, copaci rupți sau transformatoare lăsate de izbeliște, fără capace și cu cabluri trase prin copaci. Acesta este, pe scurt, tabloul extrem de dezolant al Parcului Regele Mihai I (Herăstrău), aflat în nordul Capitalei.

De vină pentru această situație rușinoasă și revoltătoare este fostul primar Nicușor Dan, în prezent președinte al României. Încă din primele luni (2020) de la debarcarea în biroul de pe „Elisabeta”, fostul edil a preluat conducerea ALPAB, după ce l-a demis pe directorul de atunci al acestei instituții.

Imediat au apărut și primele efecte: parcurile s-au umplut de gunoaie și de bălării din cauza faptului că fostul primar a lăsat de izbeliște aceste locuri de agrement.

Mandatul USR la ALPAB, un eșec total

Ulterior, în 2022, la conducerea ALPAB a fost numită Corina Bega (USR), prin viceprimarul userist Horia Tomescu.

Mandatul Corinei Bega a fost un eșec total, iar „roadele” le culeg și în prezent bucureștenii.

În mai 2024, Nicușor Dan și Corina Bega se plimbau degeaba prin „Herăstrău”

O simplă plimbare prin Parcul Herăstrău, în august 2025, reprezintă o experiență foarte neplăcută.

Întreaga imagine a locului de agrement este una dezolantă, cu alei sparte, care reprezintă un real pericol pentru cei care vor să se plimbe cu bicicletele.

Pe vremuri un loc foarte atrăgător pentru copii, parcul arată azi ca după război. Locul de joacă de la intrarea dinspre Piața Charles de Gaulle este în paragină și nu mai are jucării.

Herăstrău, o pârloagă

Băncile și coșurile de gunoi sunt fie strâmbe, fie rupte, iar spațiul verde aproape că nu mai există, fiind uscat, la fel ca un câmp din Bărăgan. Mai mult, transformatoarele din parc nu sunt asigurate. Multe dintre ele nu mai au capace, iar cablurile sunt agățate prin copaci, așa cum se poate observa din galeria foto a acestui articol.

Dar cel mai revoltător este faptul că, de ani zile, aleile de pe malul lacului, din zona „Nordului”, sunt efectiv prăbușite, cu crăpături imense, iar zona a fost închisă abia zilele trecute.

O reacție timidă în ceea ce privește aleile surpate din Herăstrău a venit recent de la actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu, care a dispus o așa-zisă „punere în siguranță” a aleilor care sunt surpate și a închis circulația pietonală.

Ce promisiuni făceau Nicușor Dan și Corina Bega

„Aleile din Herăstrău sunt o urgență și ne-am apucat de ele. După ani de amânări, problemele nu mai pot fi ignorate. Aleea dintre Clubul de Canotaj și Zona Pescarilor este grav afectată și prezintă risc real de prăbușire. Astăzi am început lucrările de punere în siguranță – o intervenție necesară, imediată și așteptată de toți cei care vizitează parcul. În două săptămâni începem asfaltarea aleilor principale. Din octombrie, refacem malurile”, a anunțat recent Stelian Bujduveanu, care nu a precizat însă când s-ar putea plimba bucureștenii într-un parc civilizat, demn de o capitală europeană…

Revenind însă la Nicușor Dan, cel care a administrat parcul timp ce aproape cinci ani, acesta promitea în 2023, de „mână” cu directoarea ALPAB de la acea vreme, Corina Bega, că va demara lucrările la malurile surpate, obiectiv care ar fi urmat să dureze 12 luni. Cei doi doar au promis, și nu au realizat nimic, iar parcul arată acum ca după război.

Despre starea deplorabilă a parcului Gândul a relatat în mai multe rânduri

