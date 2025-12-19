Primăria Capitalei pregătește o nouă taxă în București, din 2026. Ce valoare ar urma să aibă și pe cine vizează

Primăria Municipiului București (PMB) a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând cu anul 2026, potrivit Mediafax.

Conform documentului, taxa va avea un cuantum fix de 10 lei/noapte/turist și va fi percepută tuturor persoanelor care beneficiază de servicii de cazare pe raza municipiului București, indiferent de cetățenie sau statut juridic.

Noua taxă se va aplica în toate tipurile de structuri de primire turistică: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, pensiuni, vile turistice, apartamente și camere de închiriat, campinguri, precum și în cazul unităților promovate prin platforme online de intermediere, precum Airbnb sau Booking.

Taxa va fi evidențiată distinct pe documentele de plată ale turiștilor și va fi colectată de unitățile de cazare sau de operatorii intermediari.

Ulterior, sumele vor fi declarate lunar și virate către bugetele locale ale sectoarelor, iar apoi către bugetul Municipiului București, într-un cont special dedicat, potrivit sursei citate.

Potrivit regulamentului anexat proiectului de hotărâre, fondurile obținute vor fi utilizate exclusiv pentru promovarea și dezvoltarea turismului în București.

Printre obiectivele asumate se numără:

creșterea numărului de turiști și a duratei șederii acestora;

dezvoltarea brandului turistic al Capitalei;

organizarea și susținerea de evenimente culturale și turistice;

participarea la târguri și expoziții de profil din țară și din străinătate;

realizarea de campanii de marketing digital și materiale promoționale;

dezvoltarea rețelei de centre și puncte de informare turistică;

îmbunătățirea experienței turistice și a serviciilor dedicate vizitatorilor.

De asemenea, PMB ia în calcul atragerea de fonduri europene și alte finanțări nerambursabile pentru proiecte turistice, precum și colaborări cu companii aeriene, agenții de turism și creatori de conținut pentru promovarea orașului.

Proiectul a fost făcut public pe 19 decembrie 2025, iar cetățenii, organizațiile și operatorii din domeniul turismului pot transmite propuneri și opinii până la 30 decembrie 2025.

În cazul în care va fi solicitat în scris, Primăria Capitalei poate organiza și o dezbatere publică pe această temă, iar dacă va fi adoptată de Consiliul General al Municipiului București, taxa va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Unitățile de cazare și operatorii intermediari vor avea obligația să depună lunar declarații-decont privind sumele încasate, iar nerespectarea termenelor sau nedepunerea declarațiilor poate atrage sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei pentru persoane fizice și între 1.000 și 4.000 de lei pentru persoane juridice.