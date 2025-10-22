Ancheta exploziei din Rahova capătă noi valențe. Procurorii care cercetează zona imobilului distrus de explozie spun că nu au indicii despre o posibilă mână criminală în cazul deflagrației. Gazul nu ar fi fost pornit în momentul exploziei, iar specialiștii confirmă că a existat o fisură în coloana de transport de gaze. Conducta fisurată și cablurile electrice din zonă vor fi ridicate și supuse unei expertize.

Cercetările în cazul exploziei care a lovit un bloc din cartierul Rahova din Capitală continuă la 5 zile de la tragicul eveniment. Conform celor mai recente informații, gazele imobilului nu ar fi fost pornite, dar pe coloana de transport a gazelor a fost depistată o fisură. De asemenea, cercetările din zona deflagrației vor continua aproximativ o săptămână sau două pentru a se stabili dacă vina îi aparține unei persoane fizice sau juridice.

„În exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură, s-a ridicat bucata de țeavă si cablul electric din proximitatea acesteia. Servesc la concluziile expertizei. La un moment de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E ipoteză principală”, spune directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, Cristian Gheorghe.

Gazul ar fi fost oprit în „Blocul Groazei”

Imediat după explozia de vineri dimineață, Distrigaz susținea în comunicatul oficial de presă că sigiliul pus cu o zi înainte de producerea deflagrației ar fi fost rupt de o persoană neautorizată. Același director al Direcției de Investigații Criminale, susține că teoria conform căreia cineva a deschis vana de gaze a blocului este o „supoziție”. Din datele pe care le au anchetatorii în prezent, gazele nu funcționau în momentul în care s-a produs deflagrația. „Din datele avute, blocul nu avea gazele pornite”, spune Cristian Gheorghe.

Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate traseul pe care a funcționat fluxul de gaze, unde s-a efectuat acumulare și ce anume a declanșat acumularea. „Când va veni expertiza de la INSEMEX și INEC vom avea mai multe detalii despre dinamica și cauzele exploziei”, a adăugat oficialul.

