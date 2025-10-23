Tragedia de la „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a deschis o nouă Cutie a Pandorei cu privire la siguranța unor blocuri din București. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar constată, sunt oprite gazele şi apoi sigilează, după care verificările trebuie făcute de firme autorizate.

Am înţeles că lumea deja sesizează mult mai multe astfel de cazuri, probabil este şi speriată

În opinia prefectului, „probabil” că este necesară modificarea legislaţiei în acest sens.

„Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces, care va trebui evaluată în perioada următoare, să vedem ce se poate face ca să preîntâmpinăm astfel de situaţii.

Probabil că da (n. red. este nevoie de modificarea legilaţiei), din punctul meu de vedere de nespecialist în acest domeniu bănuiesc că da. Cu siguranţă, trebuie analizat de către specialişti şi văzut ce putem face mai bine pe viitor astfel încât să nu se întâmple. Am înţeles că lumea deja sesizează mult mai multe astfel de cazuri, probabil este şi speriată şi pe bună dreptate, primesc anunţurile de la 112 şi văd că apar tot felul de relatări de scurgeri de gaze. Până acum, zilele acestea, toate au fost soluţionate ok, multe dintre ele nici măcar nu s-au adeverit a fi gaze, dar e bine că lumea sună, autorităţile îşi fac treaba şi verifică”, a afirmat Nistor la Digi 24.

Distrigaz s-a pus pe verificări după tragedia din Rahova

Prefectul Capitalei a precizat că încă nu a vorbit cu oficialii Distrigaz, dar că urmează să o facă, în condiţiile în care a solicitat să fie făcute controale la conductele de gaze.

„Nu am vorbit încă (n. red. – cu oficialii Distrigaz), dar urmează să fac acest lucru. Momentan, focusul este pe zona respectivă, ştiu că Distrigaz a realizat şi probe de presiune în branşamentele respective. Important este să se dea drumul la gaz şi la blocurile din acea zonă şi se lucrează în acest sens. Din cele 1.700 de persoane vreo 10% nu au reviziile făcute. Deci urmează să se întâmple toate aceste lucruri”, a precizat prefectul Capitalei.

„Înţeleg că vizual, cel puţin, au fost văzute nişte crăpături în ţeava respectivă”

Andrei Nistor a mai spus că, deocamdată, nu există un raport al INSEMEX, despre cauzele exploziei, precizând că anchetatorii abia au terminat de preluat probele de la fața locului.

„Am văzut şi eu ştirile ieri, iar în momentul 2 am sunat la INSEMEX să mă interesez de acest raport. Mi-au confirmat că nu există acest raport, deci nu ştiu de unde a plecat această teorie. Este posibil ca aceste informaţii să nu fie adevărate în acest moment. Înţeleg că vizual, cel puţin, au fost văzute nişte crăpături în ţeava respectivă. Este posibil, nu neg acest lucru, nu neg că asta ar putea fi cauza, dar în momentul de faţă nu avem aceste informaţii sigure. Acum, anchetatorii abia au terminat ieri de preluat probele de la faţa locului şi ancheta continuă”, a precizat Nistor.

„Nu încerc să disculp pe cineva, dar nici să acuz pe cineva în acelaşi timp”

Prefectul a afirmat că, la modul general, este „convins” că există probleme la „destul de multe blocuri” şi că acestea ar trebui verificate, urmând să discute cu Distrigaz să facă aceste verificări acolo unde se impune acest lucru.

„Voi avea o discuţie cu Distrigaz, o să le cer un raport să înţeleg, din punctul lor de vedere, care este starea astăzi şi să vedem unde se impun aceste măsuri şi de ce nu le-au luat dacă trebuiau luate. Adică nu vor fi lăsaţi uşor, evident, nu încerc să disculp pe cineva, dar nici să acuz pe cineva în acelaşi timp”, a subliniat Nistor.

Miercuri, şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale, chestorul de poliţie Cristian Gheorghe, a precizat că în exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură.

”A fost ridicată acea bucată de ţeavă, precum şi cablul electric din proximitatea acesteia, s-au făcut secţiuni şi au fost ridicate de către specialiştii de la INSEMEX şi servesc, fără doar şi poate, la concluziile expertizei. Lucrurile astea, la momentul de faţă, ne creează nouă nişte premize de la care să mergem şi ne dau nişte indicii, dar nu putem să concluzionăm cu certitudine – este ipoteza principală, fără doar şi poate, dar nu putem concluziona cu certitudine că aceasta este cauza 100%”, a declarat Cristian Gheorghe.

Primarul Capitalei a făcut anunțul. Încep procedurile pentru demolarea „Blocului Groazei”

Încep procedurile de demolare pentru blocul afectat din Rahova care a explodat vineri dimineața. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Primăria va contracta o firmă specializată în demolări.

„Noi contractăm o firmă specializată pentru că nu avem firma noastră proprie cu care să facem o astfel de lucrare”, a explicat oficialul.

Bujduveau a menționat și că au avut loc intervenții la fața locului pentru stabiliza zona și pentru a curăța rămășițele care au rămas în urma deflagrației. Acesta a spus că etajele superioare ale imobilului trebuie înlăturate pentru a evita riscul unei prăbușiri integrale a clădirii.

Sursă foto: Colaj Gândul

