Primăria Iași împrumută 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea în sistem centralizat, pe perioada sezonului rece

Consiliul Local a dat undă verde primarului Mihai Chirica pentru a contracta un nou credit pentru sistemul de termoficare, scrie Ziarul de Iași.

Astfel, Primăria va împrumuta suma de 130 de milioane de lei, ca să asigure încălzirea în system centralizat pe perioada sezonului rece. De altfel, în ultimii doi ani, Primăria a contractat alte 345 milioane de lei cu același scop, dar din care a accesat efectiv aproape 260 milioane lei.

„Acest necesar de cash-flow nu produce un dezastru în gradul de îndatorare sau în capacitatea de rambursare”, a declarat primarul Mihai Chirica, în cadrul discuțiilor din plen.

De menționat este faptul că acest credit a fost votat de consilierii PSD, PNL, PMP și AUR, în timp ce USR și CURAJ au votat împotriva inițiativei. În total, au fost 15 voturi în favoarea contractării împrumutului. Din alianța constituită la nivelul deliberativului local (PSD-PNL-PMP, 14 voturi) au lipsit consilieri de la ședință, prin urmare două voturi exprimate de AUR, partid care clamează că se află în opoziție, au fost decisive.

