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Datoria publică a Franței atinge cel mai mare nivel de după 1978. Cât de îndatorat a ajuns să fie Parisul în comparație cu alte state europene

Datoria publică a Franței atinge cel mai mare nivel de după 1978. Cât de îndatorat a ajuns să fie Parisul în comparație cu alte state europene
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Ministerul de Finanțe din Franța a anunțat sâmbătă o deteriorare severă a finanțelor publice ale țării, după ce datoria publică este proiectată să atingă un nivel record de 119,3% din PIB în 2026 și va continua să crească până la 121,7% în anul 2027. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată din 1978, momentul în care Institutul Național de Statistică a început monitorizarea datoriei conform metodologiei moderne, relatează France24.

O sursă din minister a declarat reporterilor că datoria publică va ajunge la 119,3% din PIB în 2026 și la 121,7% in 2027 – mai mult decât dublul limitei de referință de 60% din PIB pe care țările membre ale UE trebuie să o atingă. De asemenea, aceeași sursă a precizat că această creștere a datoriei Franței este o consecință a unui deficit care rămâne în continuare ridicat.

Franța este a treia cea mai îndatorată țară din zona euro, după Grecia (146,5%) și Italia (137,1%). În Spania, datoria a scăzut sub 100% din PIB în luna iulie, iar Portugalia și-a redus datoria sub 90% din PIB în 2025.

În ceea ce privește România, datoria publică a ajuns la 60,1% din PIB la finalul primului trimestru al anului 2026. Raportul de convergență al Comisiei Europene estimează o medie de 61,6% din PIB pentru întreg anul 2026, urmând ca acesta să urce la 63,4% în anul 2027.

Potrivit regulilor Uniunii Europene, deficitul public, diferența dintre venituri și cheltuieli, nu trebuie să depășească trei procente din PIB. Cu toate acestea, deficitul de anul trecut al Franței a fost de 5,1% din PIB, iar guvernul preconizează că va ajunge la 5,4% anul acesta.

2027, anul reducerilor de buget în Franța

Prim-ministrul Sébastien Lecornu, în timp ce își prezenta proiectul de buget pentru anul viitor, a declarat săptămâna aceasta că guvernul de la Paris intenționează să facă ajustări și reduceri în valoare de 54 de miliarde de euro în bugetul pe anul 2027. Cu toate acestea, premierul a pus în seama parlamentului sarcina de a decide unele dintre cele mai sensibile măsuri, cum ar fi reducerea facilităților fiscale pentru pensionari.

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