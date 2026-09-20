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Președintele Nicușor Dan anunță că a vorbit cu românii din Ucraina și i-a asigurat că sunt „o prioritate absolută a statului”

Olga Borșcevschi
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Preşedintele Nicuşor Dan transmite, duminică, după participarea la Summitul Iniţiativei Carpatice, că „România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiţii”. Șeful statului a mai precizat că a stat de vorbă cu români din Transcarpatia, pe care i-a asigurat că „protejarea drepturilor lor este o prioritate absolută a statului român”.

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Nicuşor Dan, după participarea la Summitul Iniţiativei Carpatice

Nicuşor Dan spune că Summitul Iniţiativei Carpatice la care a participat zilele trecute a avut şi o dimensiune economică importantă pentru cele 8 ţări care sunt situate de-a lungul Munţilor Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina.

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„Am pus accent pe oportunitatea construirii unei pieţe regionale comune, bazată pe încredere reciprocă şi conectivitate. România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiţii, beneficiind de poziţia strategică a Portului Constanţa, infrastructura rutieră în plină dezvoltare, dar şi un potenţial uriaş în domenii de vârf precum industria de apărare, tehnologia şi energia nucleară”, transmite Nicușor Dan, pe Facebook.


El arată că anterior participării la forumul economic, s-a oprit la Polianîţia, unde a discutat cu românii din Transcarpatia despre nevoile reale de la faţa locului şi despre păstrarea identităţii naţionale. I-am asigurat că protejarea drepturilor lor este o prioritate absolută a statului român.

„Continuăm să construim parteneriate economice solide în regiune, fără a uita de datoria morală faţă de românii din afara graniţelor”, mai spune preşedintele.

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