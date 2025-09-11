O comună din Prahova, campioană la indemnizațiile de handicap. Aproape un milion de euro pe an alocă Primăria pentru cei 400 de asistați sociali

Comuna Ciorani din Prahova plătește un milion de euro pe an celor care au certificat de handicap. Astfel, din 6.000 de localnici, 400 sunt, în acte, atât de bolnavi încât au nevoie de ajutoare sociale.

El este domnul Gheorghe, unul dintre cei 400 de locuitori din Ciorani care primește, pe lângă pensie, 3000 de lei pe lună indemnizație de handicap pentru că nu vede cu un ochi. Din cei 6.000 de locuitori ai comunei, 400 figurează cu certificat de handicap.

Primarul comunei e revoltat știind că banii din bugetul local se duc pe pensii de handicap, în loc să meargă spre investiții, dar nu are de ales.

„Suma totală pe care o plătim noi lunar către persoanele cu handicap este de 340.000 de lei. Anual, aproape un milion de euro. Bineînțeles, aceste venituri se puteau duce către investiții, anul acesta trebuie să reface toate străzile, după ce introducem canalizarea, trebuie să reface trotuarele. Și ne prindeau bine acești bani”.

În urma controalelor făcute recent de DGASPC Prahova, 15 persoane au rămas fără această formă de ajutor, semn că li se plătea degeaba. Între ei, și Ionuț, un localnic de 41 de ani care până acum primea 300 de lei ajutor social de la stat.

„În momentul de față sunt casnic. Mă ocup cu grădină, cu plante, cu legume. Mi s-a dat ajutor social pentru că sunt persoană vulnerabilă. Nu am venit, sunt singur”.

Ionuț are și o explicație pentru care nu muncește, deși e apt din punct de vedere medical.

„Firmele nu respectă nici programul de lucru și nici banii. Aproape cu fiecare firmă unde am lucrat, am avut probleme. În momentul de față, am acolo niște rezerve (n. red. de bani) și mai trăiesc și din mila oamenilor”.

Ministrul Muncii a cerut controale amănunțite în toate județele.

„Media fraudelor descoperite până acum pe eșantioanele acestea din mai multe județe este de peste 25%. Vorbim despre situații în care sunt ștampile falsificate, în care sunt documente neconforme. Pentru aceste categorii de fraude au fost deja dispuse măsuri”.

Un nou Ordin de Ministru prevede alte criterii de încadrare pentru indemnizația de handicap. În primul rând, cei care au, de exemplu, amputații de membre, să nu mai fie chemați anual la reevaluare, fiind o dizabilitate permanentă. Ordinul de ministru mai propune și controale mult mai ample, acolo unde sunt suspectate fraude în dosarele de indemnizații, potrivit Știrile Kanal D.

