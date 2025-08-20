Primarul Sectorului 3 e acuzat că a asfaltat pe bani publici un drum privat pentru fratele său / Robert Negoiță: „Aveți dreptate”

Ziariștii de la Recorder scriu miercuri că au descoperit cum primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a construit un drum pe un teren privat, deținut de fratele său, Ionuț. Contactat de publicație pentru un punct de vedere, acesta a declarat: „Aveți dreptate.”

Robert Negoiță a construit în mai puțin de o săptămână un drum privat de 1 km, cu bani publici, pe un teren deținut de fratele său, cunoscut în lumea dezvoltatorilor imobiliari.

„Recorder a descoperit cum Robert Negoiță a folosit resursele primăriei Sectorului 3 din București pentru a construi un drum pe terenul privat deținut de fratele său, așternându-i un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urmează să ridice mai multe blocuri și un centru comercial. Primarul ne-a declarat nonșalant că a construit drumul pentru că era nevoie de el, iar când i-am atras atenția că felul în care a procedat este ilegal, ne-a răspuns cât se poate de relaxat: „Aveți dreptate””, scrie Recorder.

Publicația mai susține că, pentru atenuarea impactului informației, primarul a postat imediat detalii despre lucrarea de asfaltare.

„Primarul s-a grăbit să publice înaintea noastră și, la mai puțin de o oră după dialogul cu jurnalistul Recorder, s-a dus la fața locului și a intrat live pe Facebook pentru a anunța că a construit o nouă stradă în sector. Făcută în cea mai mare discreție, șoseaua a devenit brusc un motiv de fală. Negoiță s-a justificat spunând că noua arteră i-a fost solicitată de locuitorii din zonă, exasperați de traficul intens. Apoi le-a mulțumit proprietarilor care și-au dat acordul pentru a construi un drum public pe o proprietate privată.”

