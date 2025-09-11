Primele imagini cu presupusul asasin fugar al lui Charlie Kirk, după ce arma crimei a fost găsită

Persoana care ar fi implicată în uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost văzută pentru prima dată în imagini publicate de FBI.

Un bărbat de vârstă universitară, purtând o șapcă de baseball, ochelari de soare și o cămașă neagră cu steagul american pe ea, a fost arătat urcând scările spre acoperișul unde se presupune că l-a asasinat pe Kirk miercuri după-amiază.

FBI a publicat fotografii cu o „persoană de interes” care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley. Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri la Universitatea Utah Valley. Persoana de interes, de vârstă universitară, a fost surprinsă pe o înregistrare video în timp ce se urca pe acoperișul unui campus. Imaginile publicate de New York Post par să arate pușca folosită pentru uciderea lui Kirk.

Anchetatorii au găsit o armă, urme de pași și o „înregistrare video bună” a suspectului care l-ar fi asasinat pe Kirk, în vârstă de 31 de ani, într-un atac țintit la Universitatea Utah Valley, miercuri după-amiază, au declarat oficiali FBI joi.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată un tânăr pe care FBI l-a identificat drept „persoană de interes” și a cerut publicului să împărtășească orice informație despre el.

„Pușca puternică cu acțiune manuală” folosită pentru uciderea lui Kirk a fost găsită înfășurată într-un prosop în pădurea din apropiere, după împușcături, a declarat Robert Bohls, agentul special responsabil de biroul FBI din Salt Lake City, într-o conferință de presă de joi.

Arma, un Mauser .30-06, este vizibilă într-o fotografie publicată inițial de New York Post.

Arma este descrisă ca o pușcă militară de model mai vechi, folosită în mod obișnuit de vânători, potrivit New York Times. Ancheta ar fi găsit gloanțe gravate cu mesaje transgender și antifasciste în interiorul puștii, a relatat Wall Street Journal.

