E oficial. Charlie Kirk a murit. Anunțul a fost făcut chiar de Donald Trump: Sunt cuprins de durere și furie / FBI: Suspectul a fost eliberat

11 sept. 2025, 01:00, Actualitate
Actualizări
05:05

Melania Trump: Conștientizarea plină de compasiune înalță familia, dragostea și țara

Prima doamnă Melania Trump spune că „viața lui Charlie Kirk ar trebui să servească drept o amintire simbolică a faptului că o conștientizare plină de compasiune înalță familia, dragostea și țara”.

„Copiii lui Charlie vor fi crescuți cu povești în loc de amintiri, fotografii în loc de râsete și tăcere acolo unde ar fi trebuit să răsune vocea tatălui lor”, scrie prima doamnă într-un comunicat postat pe rețelele de socializare, ca reacție la atacul armat.

 

05:03

2 suspecți au fost reținuți, anchetați, apoi eliberați

Departamentul de Securitate Publică din Utah a confirmat că George Zinn a fost inițial reținut ca suspect, dar ulterior a fost eliberat și acuzat de obstrucționarea activității poliției din UVU.

Un al doilea suspect, Zachariah Qureshi, a fost reținut și ulterior eliberat după interogatoriul cu forțele de ordine.

Oficialii au declarat că nu există în prezent legături cu atacul armat cu niciuna dintre persoane.

Ancheta rămâne activă, iar urmărirea atacatorului este în curs de desfășurare.

04:11

Mesajul lui TRUMP: Sunt cuprins de durere și furie (VIDEO)

„Către dragii mei compatrioți americani, sunt cuprins de durere și furie, după asasinarea odioasă a lui Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah”, spune Donald Trump, într-un mesaj video, postat pe Truth Social

„Charlie a inspirat milioane de oameni, iar în această seară toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit sunt uniți în șoc și groază.”

Mai mult de 4 minute a vorbit președintele american, într-un discurs înduioșător, despre Charlie Kirk, și dur la adresa retoricii de  „demonizare a celor cu care nu eși de acord”.

„Charlie a fost un patriot, care și-a dedicat viața cauzei dezbaterii deschise și țării pe care a iubit-o atât de mult, Statele Unite ale Americii. A luptat pentru libertate, democrație, dreptate și poporul american. Este un martir al adevărului și libertății și nu a existat niciodată cineva atât de respectat de tineri. Charlie a fost, de asemenea, un om cu o credință profundă. Și ne mângâie știind că acum este în pace cu Dumnezeu în ceruri. Rugăciunile noastre sunt alături de soția sa, Erica, cei doi copii mici și iubiți și de întreaga sa familie pe care a iubit-o mai mult decât orice în lume.”

„Violența și crima sunt consecința tragică a demonizării celor cu care nu ești de acord zi de zi”

„Este de mult timpul ca toți americanii și mass-media să confrunte faptul că violența și crima sunt consecința tragică a demonizării celor cu care nu ești de acord zi de zi, an de an, în cel mai plin de ură și disprețuitor mod posibil. Ani de zile, cei din stânga radicală i-au comparat pe americani minunați, precum Charlie, cu naziștii și cu cei mai răi ucigași în masă și criminali din lume”, spune Trump.

„Administrația mea îi va găsi pe fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate”

Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră și trebuie să se oprească chiar acum. Administrația mea îi va găsi pe fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate și la alte violențe politice, inclusiv organizațiile care o finanțează și o susțin, precum și pe cei care urmăresc judecătorii noștri, oficialii de aplicare a legii și pe toți ceilalți care aduc ordine în țara noastră.

De la atacul asupra vieții mele din Butler, Pennsylvania, anul trecut, care a ucis un soț și un tată, la atacurile asupra agenților ICE, la uciderea brutală a unui director din domeniul sănătății pe străzile din New York, la împușcarea liderului majorității din Cameră, Steve Scalise, și a altor trei persoane, violența politică de stânga radicală a rănit prea mulți oameni nevinovați și a luat prea multe vieți. În această seară, le cer tuturor americanilor să se dedice valorilor americane pentru care Charlie Kirk a trăit și a murit, valorile libertății de exprimare, ale cetățeniei, ale statului de drept și ale devotamentului patriotic și ale iubirii de Dumnezeu, spune liderul de la Casa Albă.

„Monstrul care l-a atacat atacă întreaga noastră țară”

„Charlie a fost cel mai bun din America, iar monstrul care l-a atacat atacă întreaga noastră țară. Un asasin a încercat să-l reducă la tăcere cu un glonț, dar a eșuat, și împreună ne vom asigura că vocea, mesajul și moștenirea sa vor dăinui pentru nenumărate generații viitoare. Astăzi, din cauza acestui act odios, vocea lui Charlie a devenit mai mare și mai măreață ca niciodată. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze memoria, fie ca Dumnezeu să aibă grijă de familia sa și fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii”, încheie Trump.

03:52

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk a co-fondat Turning Point USA (TPUSA) în 2012, la vârsta de 18 ani, o organizație non-profit care își propunea să organizeze tinerii conservatori din campusurile de liceu și universitate.

A fost director executiv al TPUSA și și-a extins influența prin inițiative precum Professor Watchlist și School Board Watchlist.

În 2019, a lansat Turning Point Action, o ramură de advocacy politică, care sprijinea mobilizarea alegătorilor, în special pentru cauze aliniate lui Trump.

A găzduit The Charlie Kirk Show, un podcast difuzat pe Real America’s Voice (RAV).

Și-a construit o comunitate masivă de urmăritori pe rețelele de socializare, inclusiv pe YouTube, TikTok și Instagram. Pe X avea 5,5 milioane de urmăritori.

Kirk a fost un susținător proeminent și aliat al fostului președinte Donald Trump, activ în mobilizarea tinerilor alegători conservatori și ca imagine publică a mișcării MAGA.

Cunoscut pentru retorica sa combativă pe diverse teme polarizante – cum ar fi rasa, genul, imigrația, inițiativele DEI – Kirk a atras atât un sprijin puternic, cât și critici intense.

TPUSA a devenit una dintre cele mai organizate rețele de tineri conservatori din America, cu prezență în mii de campusuri și stimulând implicarea tinerilor la nivel național

A intrat în lista Forbes 30 Under 30, în 2018.

„Urmărind să promoveze principiile piețelor libere și ale guvernării limitate în rândul tinerilor, Kirk a transformat Turning Point USA într-o rețea cu prezență în 1.100 de licee și campusuri universitare din întreaga țară. Este un invitat frecvent la Fox News și a fost cel mai tânăr vorbitor la Convenția Națională Republicană din 2016”, este nota editorului Forbes, despre Kirk.

03:23

Tot ce trebuie să știi despre ASASINAREA lui Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, în jurul orei 12:10 p.m. (ora locală), în timpul unui eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah.

Împușcăturile au avut loc în timp ce Kirk era pe scenă, vorbind în cadrul turneului „American Comeback Tour”, organizat de grupul său, Turning Point USA.

Potrivit autorităților, focul de armă fatal a fost tras de la aproximativ 200 de yarzi (aproximativ 180 de metri) distanță, de pe acoperișul unei clădiri din apropiere.

Martorii au descris momentul ca fiind haotic:

„Era în mijlocul unei propoziții… Deodată am auzit un pocnet și am văzut cum i-a căzut capul pe spate și cum sângele i-a curs din gât”, scrie People.

Mulțimea s-a dispersat rapid, participanții strigând și fugind de la fața locului.

Kirk a fost transportat cu un vehicul privat la spital, unde a fost declarat decedat, a spus Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, la începutul unei conferințe de presă.

Un suspect a fost reținut, deși autoritățile nu au dezvăluit identitatea acesteia, motivul sau dacă individul este cu siguranță trăgătorul.

Directorul FBI-ului, Kash Patel, a postat pe X, la câteva ore după atac, că „suspectul oribilului atac armat de astăzi, care i-a luat viața lui Charlie Kirk, este acum în arest”.

Dar, într-o conferință de presă, câteva minute mai târziu, oficialii din Utah au vorbit despre o persoană aflată în arest ca fiind un suspect audiat în legătură cu împușcăturile și au declarat că ancheta este în curs de desfășurare pentru „găsirea acestui criminal”.

Aproape 2 ore mai târziu, șeful FBI a anunțat că suspectul a fost eliberat.

Departamentul de Siguranță Publică din Utah și FBI-ul vor conduce împreună ancheta penală, potrivit autorităților.

Autorul atacului a tras un singur foc asupra unei persoane, a declarat Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah.

Oficialii cred că a fost „un atac țintit asupra unei singure persoane”. Se crede că este implicată o singură persoană, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, care a numit uciderea lui Kirk „un asasinat politic”.

Singurele informații pe care anchetatorii le au în acest moment sunt imaginile de pe camerele de supraveghere, „așa că puteți ghici, într-un fel, care este calitatea acestora”, a mai spus Mason.

Donald Trump a anunțat decesul „marelui și chiar legendarului Charlie Kirk”, pe Truth Social.

Câteva ore mai târziu, Casa Albă a emis o proclamație, ca semn de respect pentru memoria lui Charlie Kirk. Drapelul Statelor Unite a fost coborât în bernă.

03:19

FBI eliberează suspectul / Kash Patel: Ancheta continuă

Șeful FBI anunță că suspectul a fost eliberat, după aproape două ore de la anunțul inițial.

„Subiectul aflat în arest a fost eliberat după un interogatoriu efectuat de forțele de ordine. Ancheta noastră continuă și vom continua să publicăm informații în interesul transparenței”, scrie Kash Patel, pe X.

03:11

Casa Albă emite o proclamație prezidențială în onoarea lui Charlie Kirk

Casa Albă a emis o proclamație prezidențială în onoarea lui Charlie Kirk.

Steagul va fi arborat în bernă la Casa Albă, în toate clădirile și terenurile publice, la posturile militare, la stațiile navale și pe toate navele guvernului federal până pe 14 septembrie.

Ca semn de respect pentru memoria lui Charlie Kirk, în baza autorității conferite mie în calitate de Președinte al Statelor Unite de Constituție și de legile Statelor Unite ale Americii, ordon prin prezenta ca steagul Statelor Unite să fie arborat în bernă la Casa Albă și pe toate clădirile și terenurile publice, la toate posturile militare și stațiile navale, precum și pe toate navele militare ale Guvernului Federal din Districtul Columbia și din Statele Unite și din teritoriile și posesiunile sale până la apusul soarelui, 14 septembrie 2025.

De asemenea, ordon ca steagul să fie arborat în bernă pentru aceeași perioadă de timp la toate ambasadele, legațiile, oficiile consulare și alte facilități ale Statelor Unite din străinătate, inclusiv toate facilitățile militare și navele și stațiile militare.

DREPT CARE, semnez prin prezenta, în această zi de zece septembrie, în anul Domnului nostru două mii douăzeci și cinci și al Independenței Statelor Unite ale Americii, anul două sute cincizeci.

DONALD J. TRUMP

03:03

De unde a tras ATACATORUL / Un suspect în vârstă de 25 de ani este reținut (VIDEO)

Universitatea Utah Valley, unde Charlie Kirk a fost împușcat mortal, într-un amfiteatru în aer liber din centrul campusului, se află la aproximativ 45 de minute sud de Salt Lake City și este cea mai mare universitate publică din stat, cu aproape 47.000 de studenți.

„Autorul atacului a tras asupra lui Kirk de la Centrul Losee, o clădire aflată la aproximativ 200 de metri de Curtea Fântânii U.V.U.”, a declarat o purtătoare de cuvânt a universității, citată de New York Times.

Campusul a fost închis, iar toate cursurile au fost anulate.

CNN transmite că arma folosită în împușcarea lui Charlie Kirk nu a fost recuperată la fața locului.

Analiștii au declarat că atacatorul pare să fi planificat cu atenție, poziționându-se, tragând un singur glonț, apoi împachetând arma înainte de a părăsi acoperișul, care oferea acces direct către o parcare.

Un suspect în vârstă de 25 de ani este în arest, în timp ce anchetatorii eliberează mandate de percheziție pentru o casă și o mașină.

02:47

MSNBC își cere scuze pentru remarcile „nepotrivite, lipsite de sensibilitate și inacceptabile”, făcute LIVE

MSNBC și-a cerut scuze pentru remarcile „nepotrivite, lipsite de sensibilitate și inacceptabile” făcute în direct după împușcarea lui Charlie Kirk.

Președinta rețelei, Rebecca Kutler, a scris pe rețeaua X:

„În timpul relatării noastre de ultimă oră despre împușcarea lui Charlie Kirk, Matthew Dowd a făcut comentarii nepotrivite, lipsite de sensibilitate și inacceptabile. Ne cerem scuze pentru declarațiile sale, la fel ca și el. Nu există loc pentru violență în America, politică sau de altă natură.”

Mai devreme, cunoscutul jurnalist britanic, Piers Morgan, a atacat rețeaua pentru felul în care a comentat asasinarea lui Kirk.

02:42

Flori și omagii pentru Charlie Kirk

Susținătorii și fanii lui Charlie Kirk merg cu flori la clădirea Keller din campusul Universității Utah Valley și la sediul Turning Point USA, din Phoenix.

02:31

Ceartă în Camera Reprezentanților, după momentul de reculegere în onoarea lui Kirk (VIDEO)

Strigăte au izbucnit în Camera Reprezentanților după ce președintele Mike Johnson (republican din Louisiana) a ținut un moment de rugăciune pentru Charlie Kirk, relatează The Hill.

După momentul de reculegere, Johnson i-a dat cuvântul deputatei Lauren Boebert (republicană din Colorado).

„Cred că rugăciunile tăcute dau rezultate”, a spus Boebert.

„Există cineva care ne-ar putea conduce într-un moment de rugăciune cu voce tare pentru Charlie și familia sa —”

S-au auzit mormăieli și un strigăt de „nu”, în timp ce Boebert a continuat: „și victimele din Colorado”, într-o referire la atacul armat de miercuri, la un liceu din Colorado.

Timp de câteva secunde s-au auzit strigăte, în timp ce cineva a strigat: „O împușcătură într-o școală din Colorado”.

Johnson, de obicei calm, a strigat și a lovit cu ciocanul: „Ordine în Cameră”.

02:26

Moment de RECULEGERE pe Stadionul Yankee, din New York (VIDEO)

Stadionul Yankee ține un moment de reculegere înaintea meciului Yankees-Tigers în memoria lui Charlie Kirk, după asasinarea acestuia la Universitatea Utah Valley.

O fotografie cu el a fost afișată pe ecranul gigant, alături de mesajul „În memoria lui Charlie Kirk”.

Președintele Donald Trump va fi joi pe stadion pentru meciul dintre Yankees și Detroit Tigers, unde ceremoniile premergătoare meciului de mâine seară vor include recunoașterea victimelor și eroilor atacului terorist din 11 septembrie 2001.

02:21

Doar 6 polițiști erau la evenimentul din campus, cu 3.000 de participanți

La evenimentul universitar la care a fost împușcat și ucis Charlie Kirk au participat peste 3.000 de persoane și au fost prezenți șase ofițeri, potrivit lui Jeff Long, șeful poliției de la Universitatea Utah Valley.

„Avem o zonă cu cascade, așa că el [Kirk] se afla într-un fel de zonă mai joasă, înconjurată de clădiri.”

În mulțime se aflau și ofițeri de poliție în civil, alături de echipa de securitate a lui Kirk care călătorește cu el, potrivit lui Long.

02:12

„Acesta este un asasinat POLITIC” (VIDEO)

Guvernatorul statului Utah numește moartea lui Charlie Kirk „asasinat politic”

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a precizat în conferința de presă că uciderea lui Charlie Kirk „un asasinat politic”.

„Aceasta este o zi întunecată pentru statul nostru. Este o zi tragică pentru națiunea noastră. Vreau să fiu foarte clar că acesta este un asasinat politic”, a spus Cox.

„Charlie Kirk a fost în primul rând soț și tată a doi copii mici. Foarte implicat politic și de aceea a fost aici, în campus. Charlie credea în puterea libertății de exprimare și a dezbaterii de a modela idei și de a convinge oamenii. (…) Și când cineva ia viața unei persoane din cauza ideilor sau idealurilor sale, atunci chiar această fundație constituțională este amenințată”.

Autoritățile cred că a fost „un atac țintit asupra unei singure persoane”.

02:09

JD Vance intenționează să meargă în Utah

Vicepreședintele JD Vance intenționează să călătorească joi în Utah, după ce Charlie Kirk a fost împușcat mortal într-un campus universitar din stat, potrivit unei persoane familiarizate cu planurile sale, scrie CNN.

Biroul lui Vance nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Vicepreședintele era apropiat de fondatorul Turning Point USA, căruia președintele Donald Trump i-a atribuit anterior meritul de a-i determina pe tineri să voteze pentru el în 2024.

02:03

CNN: Cum a alimentat grupul Turning Point Action al lui Kirk revenirea lui Trump la Casa Albă

Cu Turning Point USA, organizația non-profit pe care a co-fondat-o în 2012, la vârsta de 18 ani, Kirk a construit o operațiune de generație următoare, la nivel local, conectată direct la Partidul Republican, spre invidia rivalilor săi democrați, scrie CNN.

Partea de vorbitor direct a meseriei sale s-a îmbinat aproape perfect cu partea de organizare politică, dar, probabil, ceea ce a ieșit cel mai mult în evidență au fost aparițiile sale publice la conferințe conservatoare și în campusurile universitare.

Kirk și Turning Point au avut succes în cercurile conservatoare prin implicarea directă a organizației în bătăliile culturale și transformarea dezbaterilor controversate în implicare online și offline.

Kirk a susținut idei de dreapta în confruntări aprinse, în fața camerelor, cu cadre universitare progresiste, care au explodat apoi pe rețelele de socializare, în special pe Twitter, site-ul cunoscut sub numele de X.

02:01

Priveghi, la Capitol Hill

Un priveghi va avea loc în onoarea lui Charlie Kirk la Washington, D.C., în această seară, a declarat congresmanul din Montana, Ryan Zinke, într-o postare pe X.

Va avea loc la o biserică de pe Capitol Hill la ora 19:00 (05.00, ora României), a spus el.

01:57

Guvernatorul Utah: Suspectul este în custodie

„Ancheta este în desfășurare, dar vreau să fie foarte clar chiar acum pentru oricine a făcut asta: Vă vom găsi, vă vom judeca și vă vom trage la răspundere în măsura maximă permisă de lege”, a declarat Spencer Cox, guvernatorul statului Utah, într-o conferință de presă, anunțată pentru ora locală 16.00 (01.00 ora României).

Persoana este în prezent intervievată, au mai declarat oficialii, citați de CNN.

01:38

Care au fost ULTIMELE cuvinte ale lui Charlie Kirk înainte de a fi împușcat

Charlie Kirk, carismaticul fondator al celei mai importante organizații activiste de tineret de dreapta din SUA, a fost împușcat mortal, în timp ce vorbea la un eveniment pe campusul Universității Utah Valley.

Înainte de a fi împușcat în gât, Kirk răspundea întrebărilor. Ultima care i-a fost adresată se referea la violențele în masă comise de persoanele transgender.

Participant: Deci, știți câți americani transgender au fost atacatori în masă în ultimii 10 ani?

Charlie Kirk: Prea mulți.

Participant: Știți câți atacatori în masă au fost în America în ultimii 10 ani?

Charlie Kirk: Să numărăm sau nu violența bandelor?

Participant: Grozav.

Acestea au fost ultimele cuvinte ale activistului american, înainte de a fi împușcat.

Videoclipul circulă pe rețelele de socializare, unii utilizatori afirmând că acesta „provoca persoanele trans și purta conversații vesele despre atacurile armate în masă cu doar câteva secunde înainte de a fi împușcat în gât”.

01:33

„Panică în masă”, când s-a auzit focul de armă

Zachary Morris, care a participat la eveniment împreună cu fiica sa de 3 ani, a descris confuzia și „panica în masă”, când s-a auzit focul de armă.

„Tot ce puteam să mă gândesc era că trebuie să-mi scot fiica de acolo”, a spus el, pentru NYT.

Evenimentul se desfășura pe o scenă în aer liber, unde se adunaseră cel puțin 1.000 de persoane pentru a-l asculta pe domnul Kirk.

01:29

New York Times: Trump a adunat înalți oficiali în Biroul Oval / Consilierii și membrii personalului, vizibil zdruncinați

Miercuri după-amiaza târziu, atmosfera de la Casa Albă era una de șoc și tristețe după împușcarea lui Charlie Kirk, relatează New York Times.

Trump a adunat înalți oficiali în Biroul Oval, în timp ce consilierii și membrii personalului, unii vizibil zdruncinați și în lacrimi, își continuau treaba.

Legăturile strânse ale lui Kirk cu mai mulți dintre consilierii principali ai lui Trump au făcut ca atmosfera din interiorul Aripii de Vest să fie deosebit de grea.

01:19

FBI anunță că „suspectul este în arest”

Directorul FBI, Kash Patel anunță că suspectul este în arest.

Subiectul oribilului atac armat de astăzi, care i-a luat viața lui Charlie Kirk, este acum în arest. Mulțumim autorităților locale și statale din Utah pentru parteneriatul lor cu FBI”, scrie Patel, pe X.

01:10

Piers Morgan atacă MSNBC pentru felul în care expune asasinarea lui Kirk

„Reportajul rușinos al MSNBC despre împușcarea lui Charlie Kirk, sugerând mai întâi că unul dintre susținătorii săi a tras cu arma în semn de «sărbătoare», apoi insinuând că și-a provocat singur incidentul prin propriile opinii, confirmă tot ce am bănuit întotdeauna despre stânga „trezită” – sunt respingători”, scrie jurnalistul britanic, Piers Morgan.

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat, în repetate rânduri MSNBC și CNN că publică materiale negative la adresa sa.

„Cred că CNN și MSNBC, care scriu literalmente 97,6% rău despre mine, sunt ramuri politice ale Partidului Democrat și, în opinia mea, sunt cu adevărat corupte și sunt ilegale. Ceea ce fac este ilegal”, a declarat Trump în luna martie.

01:03

Charlie Kirk e mort. NICIUN suspect identificat

Anchetatorii nu au identificat niciun suspect în cazul uciderii prin activistului conservator Charlie Kirk, au declarat pentru CNN doi oficiali federali.

Procurorul general Pam Bondi a scris, pe X, că agenți de la Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF) și de la FBI se află la fața locului pentru a oferi asistență.

Căutarea suspectului este încă în desfășurare, potrivit sursei citate. Până acum, nu a fost recuperată arma folosită în atac.

Campusul este închis, potrivit universității, care a declarat că poliția evacuează studenții.

00:45

Ce spune presa internațională despre ASASINAREA lui Charlie Kirk

REUTERS: Influencerul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal la un eveniment universitar din Utah
Kirk, activist și fondator al grupului studențesc conservator Turning Point USA, a jucat un rol cheie în creșterea sprijinului tinerilor pentru Trump în noiembrie.

BBC: Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori și personalități media din SUA și un aliat de încredere al președintelui Donald Trump.

POLITICO: Charlie Kirk, o figură influentă în politica conservatoare, cunoscută pentru mobilizarea tinerilor alegători și apropiată președintelui Donald Trump, a murit miercuri după ce a fost împușcat la un eveniment din Orem, Utah, potrivit lui Trump.

LE FIGARO: La doar 31 de ani, Charlie Kirk era la fel de adorat pe cât era de detestat. Specializându-se în altercații publice timp de mai mulți ani, el a susținut opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtășea multe dintre ideile sale politice.

AL JAZEERA:

Charlie Kirk, directorul general și cofondatorul organizației de tineret conservatoare Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat la un eveniment desfășurat la un colegiu din Utah, a anunțat președintele Statelor Unite, Donald Trump, pe rețelele de socializare. El avea 31 de ani.

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

TASS: Trump spune că activistul american Charlie Kirk a murit în urma unei tentative de asasinat
Președintele SUA a subliniat că „nimeni nu a înțeles sau nu a avut Inima Tineretului din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie Kirk”

LA REPPUBLICA: Controversatul fondator al Turning Point USA, foarte apropiat de președinte, a fost împușcat în timp ce vorbea la universitate

00:41

Barack Obama: Încă nu știm ce l-a motivat pe cel care l-a împușcat și ucis pe Charlie Kirk

„Încă nu știm ce l-a motivat pe cel care l-a împușcat și ucis pe Charlie Kirk, dar acest tip de violență josnică nu are ce căuta în democrația noastră”, scrie fostul președinte american Barack Obama, pe X.

„Michelle și cu mine ne vom ruga pentru familia lui Charlie în această seară, în special pentru soția sa, Erika, și pentru cei doi copii mici ai lor”.

00:37

Real America's Voice: Ne este foarte dor de dragul nostru coleg

„Charlie a fost o parte importantă a rețelei RAV și a fost întotdeauna considerat un membru al familiei. Ne este foarte dor de dragul nostru coleg. Fie ca Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace veșnică pe dragul nostru prieten și să-i aline pe toți cei care l-au iubit”, transmite Real America’s Voice (RAV), canalul care difuza Charlie Kirk Show.

00:27

Netanyahu: Charlie Kirk a fost ucis pentru că a spus adevărul și a apărat libertatea

„Charlie Kirk a fost ucis pentru că a spus adevărul și a apărat libertatea”, scrie Benjamin Netanyahu, pe X, după asasinarea fondatorului Turning Point.

„Un prieten cu inimă de leu al Israelului, a luptat împotriva minciunilor și a apărat civilizația iudeo-creștină. Am vorbit cu el acum doar două săptămâni și l-am invitat în Israel.

Din păcate, acea vizită nu va avea loc. Am pierdut o ființă umană incredibilă”, scrie premierul israelian.

00:21

Joe Biden: Nu există loc în țara noastră pentru acest tip de violență

Fostul președinte Joe Biden a cerut încetarea violenței politice după împușcarea fatală a activistului conservator Charlie Kirk în Utah.

„Nu există loc în țara noastră pentru acest tip de violență. Trebuie să se termine acum”, a spus Biden într-o postare pe X.

„Jill și cu mine ne rugăm pentru familia și cei dragi ai lui Charlie Kirk”

00:18

Trump dă ordinul ca drapelul să fie coborât în bernă, în onoarea lui Charlie Kirk (VIDEO)

Președintele Donald Trump a ordonat ca „toate steagurile americane” să fie coborâte în bernă, în onoarea lui Charlie Kirk, „un mare patriot american”.

„În onoarea lui Charlie Kirk, un mare patriot american, ordon ca toate steagurile americane din Statele Unite să fie coborâte în bernă până duminică seara, la ora 18:00”, a scris președintele pe Truth Social.

00:10

Imagini înainte și după atac / A fost ultimul discurs al lui Charlie (VIDEO)

Fotografiile de la fața locului arată haos după împușcături, cu oameni care fug.

Aceasta a fost prima oprire a lui Kirk în cadrul „Turneului American Comeback”, seria sa de evenimente live din semestrul de toamnă la colegii și universități.


00:07

Trump a vorbit cu guvernatorul statului Utah: Vom aduce în fața justiției persoana responsabilă

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a anunțat că a vorbit cu președintele Donald Trump.

„Tocmai am vorbit la telefon cu președintele Trump. Colaborând cu FBI-ul și forțele de ordine din Utah, vom aduce în fața justiției persoana responsabilă pentru această tragedie”, a scris Cox pe X.

00:05

Rubio: Sentimentul său de patriotism va rezona în deceniile următoare

„Eu și Jeanette suntem devastați”, scrie secretarul de stat american, Marc Rubio, pe X.

„Angajamentul lui Charlie Kirk față de generațiile viitoare ale Americii și sentimentul său de patriotism vor rezona în deceniile următoare.

Domnul să-l binecuvânteze pe Charlie și familia lui.”

23:59

Kirk era căsătorit și avea doi copii

Kirk avea 31 de ani. Kirk, originar din Illinois, s-a căsătorit cu Erika Frantzve în mai 2021.

Soția sa este o femeie de afaceri și gazda podcastului Midweek Rise Up. Este cunoscută pentru câștigarea concursului Miss Arizona SUA în 2012. A fondat Everyday Heroes Like You, o organizație non-profit care sprijină organizații caritabile.

Cuplul are doi copii mici.

23:54

Charlie a împărțit șepci MAGA, înainte să fie împușcat

Înainte de a-și începe discursul la Universitatea Utah Valley, Charlie Kirk a împărțit studenților șepci roșii cu mesajul MAGA, al lui Donald Trump.

23:50

Moment de reculegere pentru Charlie, în Camera Reprezentanților

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că va ține un moment de reculegere în sală pentru Charlie Kirk.

Acesta a declarat că „violența politică a devenit mult prea obișnuită”.

„Violența politică a devenit mult prea obișnuită în societatea americană, iar noi nu suntem așa. Încalcă principiile fundamentale ale țării noastre. Avem nevoie de fiecare figură politică; avem nevoie de toți cei care au o platformă pentru a spune acest lucru tare și clar. Putem soluționa dezacordurile și disputele într-un mod civilizat, iar violența politică trebuie denunțată și trebuie să înceteze.”

23:43

TRUMP: Charlie Kirk a murit

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu a înțeles sau nu a avut Inima Tineretului din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie. A fost iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Melania și toate condoleanțe ale mele se îndreaptă către frumoasa sa soție, Erika, și familiei. Charlie, te iubim”, a scris președintele american, pe Truth Social.

Cu doar câteva minute înainte, Trump declara pentru pentru New York Post că Charlie „nu e bine”.

23:34

CNN: Nu există niciun suspect în arest

Nu există niciun suspect în arest în cazul împușcăturii activistului politic Charlie Kirk de la Universitatea Utah Valley, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru CNN, în ciuda faptului că universitatea a declarat anterior că poliția avea pe cineva în arest.

Purtătorul de cuvânt al UVU, Scott Trotter, a declarat, de asemenea, într-un comunicat că suspectul nu este în arest, a relatat Deseret News.

Inițial, universitatea a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că o persoană era în arest.

Această postare a fost actualizată cu informații de la o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Informația este furnizată și de Real America’s Voice, canalul care difuzează Charlie Kirk Show.

23:27

FBI trimite agenți la Utah Valley Uniersity / Patel: Gândurile noastre sunt alături de Charlie

Directorul FBI, Kash Patel, anunță că urmărește îndeaproape rapoartele despre tentativa de asasinat și trimite agenți la fața locului.

„Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui și de toți cei afectați.

Agenții vor ajunge rapid la fața locului, iar FBI-ul își exprimă sprijinul deplin pentru răspunsul și ancheta în curs.”

23:25

Trump: Trebuie să ne rugăm pentru Charlie

Președintele american și zeci de alți aliați ai lui Charlie Kirk – precum și democrați care au avut dezacorduri aprinse cu el sau chiar lideri internaționali – au postat online urări de bine și îndemnuri la rugăciune.

Imediat după incident, președintele Trump a reacționat pe Truth Social.

„Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un tip grozav de sus până jos”, a scris el.

America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Donald Trump, a fost împușcat, la un eveniment într-un colegiu american. 

UPDATE, ora 23:20 – Trăgătorul NU a fost încă localizat sau arestat – AP.

UPDATE, ora 23:12 ULTIMA ORĂ: Poliția a stabilit o persoană reținută după împușcare nu a fost de fapt trăgătorul, conform lui Scott Trotter, purtător de cuvânt al universității – New York Times. Citește mai multe AICI.

UPDATE, ora 23:06 Se pare că Charlie Kirk este stabilizat. Comentatorul politic Glenn Beck spune că a primit informații că Kirk este acum stabilizat.

Evenimentul șocant este similar cu cel în care chiar Donald Trump a fost actorul principal. Actualul președinte american a fost împușcat pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting electoral desfășurat la Butler, Pennsylvania. A fost urmărit de un lunetist – Thomas Matthew Crooks – iar un glonț i-a acroșat urechea dreaptă. Trump a fost rănit, a fost transportat la spital, dar a fost externat în aceeași zi. Atacul a fost considerat o tentativă de asasinat, iar autorul a fost ucis de echipele de securitate în câteva secunde.

America a fost zguduită în urmă cu câteva minute de vestea că Charlie Kirk, unul dintre apropiații lui Donald Trump din campanie, un speaker de succes, a fost împușcat.

Tragicul eveniment a avut loc la un colegiu din Utah. Charlie Kirk se pare a fost împușcat în zona gâtului și se află în stare critică.

Trump și Casa Albă au anunțat se roagă pentru el.

Charlie Kirk a bătut universitățile în timpul campaniei, fiefuri democrate, în încercarea de a schimba percepția tinerilor despre Trump și politicile lui

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că a fost informat despre atacul armat al lui Kirk, spunând că atacatorul va fi tras pe deplin la răspundere”.

Violența nu are ce căuta în viața noastră publică. Americanii de toate convingerile politice trebuie se unească în condamnarea acestui act”, a scris el pe X.

Charlie Kirk vorbea mulțimii, cu puțin timp înainte de a fi împușcat

Charlie Kirk vorbea mulțimii, cu puțin timp înainte de a fi împușcat

Charlie Kirk este unul dintre cei mai mari influenceri conservatori din SUA, la ora actuală.

Este un fidel convins al lui Trump care și-a construit un public imens prin intermediul organizației sale Turning Point, care este prezentă în sute de campusuri universitare din întreaga țară.

Kirk și grupul său de tineri conservatori inundă zona prin intermediul rețelelor sociale și al podcasturilor, iar capacitatea sa de a atrage mulțimi a dus la un rol cheie în mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

Charlie Kirk se afla la un eveniment în Utah

Charlie Kirk se afla la un eveniment în Utah

Turning Point a investit atât bani, cât și oameni în statele indecise în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut.

A vorbit la convențiile republicane, iar anul trecut, Donald Trump i-a răsplătit favoarea ținând un discurs important la o conferință Turning Point din Arizona.

Religia creștină evanghelică și familia lui Kirk – este căsătorit cu o fostă Miss Arizona, cu care are doi copii – sunt în prim-planul politicii sale și este văzut atât ca viitorul activismului conservator, cât și ca o figură extrem de polarizantă, scrie BBC

Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump

