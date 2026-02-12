Data la care Samsung va lansa Galaxy S26

Se știe data oficială la care va fi lansat noul telefon Samsung Galaxy S26.

Compania sud-coreeană a anunțat data oficială la care va organiza anul acesta evenimentul ”Galaxy Unpacked”.

Samsung va prezenta noua serie Galaxy S26 și actualizări pentru Galaxy AI pe 25 februarie, la ora 20.00 (ora României), notează libertatea.ro.

Există informații potrivit cărora modelele Galaxy S26, S26+ și S26 Ultra vor fi echipate cu procesorul nou Snapdragon 8 Elite Gen 5 și ar putea include mai multă memorie RAM și spațiu de stocare. Galaxy S26 Ultra ar putea să vină cu schimbări hardware semnificative, inclusiv un sistem de camere îmbunătățit și posibil suport complet pentru încărcarea Qi2.

De asemenea, compania ar putea lansa și noile Galaxy Buds 4 și 4 Pro.

Potrivit sursei mai sus-menționate, lansarea precomenzilor va avea loc, cel mai probabil, în data de 26 februarie.

Prețurile de pornire pentru cele trei modele vor fi de aproximativ 1.000 de euro pentru Galaxy S26, 1.269 de euro pentru Galaxy S26+ și 1.469 de euro pentru Galaxy S26 Ultra, menționează newsweek.ro.