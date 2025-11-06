Primii brazi de Crăciun au apărut în magazine încă din noiembrie. Cei care vor un model de lux trebuie să lase tot salariul

Deși mai este o lună și ceva până la Crăciun, primii brazi au început, deja, să apară în magazine. Comercianții au la oferte brazi artificiali, dar nu mulți români se înghesuie să-i comande, când află cât costă.

Prețurile variază semnificativ, iar pentru un model de lux cei interesați trebuie să lase tot salariul.

Cât costă un brad artificial în 2025

Pe platformele online ale marilor magazine de bricolaj, cum este și Dedeman, oferta de brazi de Crăciun este diversificată. Cel mai scump brad artificial disponibil are o înălțime de 3 metri, ramuri dese, verzi, și este livrat cu suport inclus. Prețul, însă, depășește un salariu minim – „doar” 4.463 de lei.

Există și o gamă medie de preț, iar aici se regăsesc brazi cu ramuri ninse sau cu aspect natural, care costă între 2.600 și 2.900 de lei.

Cele mai simple modele sau de dimensiuni reduse se vând cu prețuri cuprinse între 300 și 500 de lei.

În ultimii ani, tendința observată a arătat că mulți români s-au grăbit să achiziționeze bradul încă din primele săptămâni ale lunii noiembrie. Motivele țin atât de dorința de a evita aglomerația din preajma sărbătorilor de iarnă, cât și fluctuațiile de preț, știut fiind faptul că în jurul datei de 20 decembrie apare o explozie a scumpirilor.

De asemenea, cumpărăturile făcute mai devreme le oferă românilor timp berechet pentru alte pregătiri și decorarea locuinței.

Black Friday 2025: reduceri de până la 50% la brazi

Vineri este Black Friday în România, iar lanțurile de retail lansează numeroase campanii de reduceri. Auchan, de exemplu, a anunțat startul ediției din acest an, care se desfășoară până la 18 noiembrie 2025, atât în magazinele fizice, cât și online.

Potrivit România TV, vor fi peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50%, din următoarele categorii: electrocasnice, articole de sărbători, cosmetice, băuturi, jucării și produse alimentare.

Înainte de a cumpăra un brad artificial, trebuie să țineți cont de câteva criterii:

Dimensiunea – înălțimea trebuie adaptată spațiului disponibil, iar un brad de 2,4 metri s-ar putea să fie prea mare pentru un apartament de bloc;

– înălțimea trebuie adaptată spațiului disponibil, iar un brad de 2,4 metri s-ar putea să fie prea mare pentru un apartament de bloc; Detaliile de design – ramurile ninse/albe sunt mai atrăgătoare, dar cresc și prețul;

– ramurile ninse/albe sunt mai atrăgătoare, dar cresc și prețul; Accesoriile incluse – suportul este obligatoriu să fie inclus în pachet.

