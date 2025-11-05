Românii se înghesuie la licitațiile organizate de ANAF, unde pot găsi case, apartamente și mașini cu prețuri de până la 50% mai mici decât pe piață

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare case, apartamente, terenuri, mașini, alături de alte bunuri executate silit de la românii care nu și-au plătit datoriile la Fisc, iar unele prețuri sunt cu mult sub cele ale pieței. Tocmai de aceea, licitațiile sale sunt luate cu asalt.

ANAF vrea să recupereze bani după ce românii nu și-au plătit datoriile la stat și scoate la licitație bunurile pe care le-a executat silit. Astfel, ajung în piață multe case, apartamente sau terenuri, la prețuri mai mici decât cel al pieței, informează România TV.

De exemplu, în oferta de marți prezentată de Fisc au intrat câteva vile, terenuri, dar și mașini, printre care o casă cu mansardă aflată în localitatea Remețea Mare, din județul Timiș, aflată pe un teren de 1.700 m². Construcția este scoasă la licitație la un preț evaluat la 1.648.989 de lei fără TVA, adică aproximativ 330.000 de euro.

În altă ofertă a ANAF, un teren de 302 m² situat în municipiul Galați și vila de 117mp cu subsol, parter și etaj, se vând la 836.400 de lei fără TVA, aproximativ 167.200 de euro.

În Galați, vilele sunt vândute la prețuri situate între 200.000 și 400.000 de euro, potrivit anunțurilor imobiliare, însă există și imobile mai scumpe.

ANAF vinde și mașinile executate silit, cum ar fi un autoturism Volkswagen Passat CC, fabricat în 2014, cu 213.147 km, pe motorină, 1.968 cm³, care are un preţ de pornire al licitaţiei de 56.818 lei.

„La prima licitație, imobilele sunt scoase la vânzare la valoarea rezultată din raportul de evaluare – aceasta corespunde, mai mult sau mai puțin, cu prețul pieței. Abia la a doua licitație, din prețul inițial se scade 25%. Dacă proprietatea nu se vinde nici la al doilea termen, următoarele se organizează, de cele mai multe ori, pornind de la același preț. Potrivit legii, începând cu a treia licitație creditorul are dreptul – dar nu obligația! – de a mai scădea prețul cu încă 25%, proprietățile ajungând astfel la un minus de 50%. Deși, teoretic, de la a treia licitație, un imobil se poate vinde la un preț mai mic decât cel de la a doua licitație (în cazul în care nu sunt persoane care să ofere această sumă), în practică, aceasta este o procedură complicată. Creditorii, dar și debitorii pot contesta vânzarea în cazul în care suma obținută se situează sub un preț considerat acceptabil”, se arată într-un material imobiliare.ro.