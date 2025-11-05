Prima pagină » Actualitate » Românii se înghesuie la licitațiile organizate de ANAF, unde pot găsi case, apartamente și mașini cu prețuri de până la 50% mai mici decât pe piață

Românii se înghesuie la licitațiile organizate de ANAF, unde pot găsi case, apartamente și mașini cu prețuri de până la 50% mai mici decât pe piață

05 nov. 2025, 20:16, Actualitate
Românii se înghesuie la licitațiile organizate de ANAF, unde pot găsi case, apartamente și mașini cu prețuri de până la 50% mai mici decât pe piață
FOTO: colaj Shutterstock

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare case, apartamente, terenuri, mașini, alături de alte bunuri executate silit de la românii care nu și-au plătit datoriile la Fisc, iar unele prețuri sunt cu mult sub cele ale pieței. Tocmai de aceea, licitațiile sale sunt luate cu asalt.

ANAF vrea să recupereze bani după ce românii nu și-au plătit datoriile la stat și scoate la licitație bunurile pe care le-a executat silit. Astfel, ajung în piață multe case, apartamente sau terenuri, la prețuri mai mici decât cel al pieței, informează România TV.

De exemplu, în oferta de marți prezentată de Fisc au intrat câteva vile, terenuri, dar și mașini, printre care o casă cu mansardă aflată în localitatea Remețea Mare, din județul Timiș, aflată pe un teren de 1.700 m². Construcția este scoasă la licitație la un preț evaluat la 1.648.989 de lei fără TVA, adică aproximativ 330.000 de euro.

În altă ofertă a ANAF, un teren de 302 m² situat în municipiul Galați și vila de 117mp cu subsol, parter și etaj, se vând la 836.400 de lei fără TVA, aproximativ 167.200 de euro.

În Galați, vilele sunt vândute la prețuri situate între 200.000 și 400.000 de euro, potrivit anunțurilor imobiliare, însă există și imobile mai scumpe.

ANAF vinde și mașinile executate silit, cum ar fi un autoturism Volkswagen Passat CC, fabricat în 2014, cu 213.147 km, pe motorină, 1.968 cm³, care are un preţ de pornire al licitaţiei de 56.818 lei.

Audi A5 Quattro din 2018, vândut de ANAF (foto – ARHIVĂ)

„La prima licitație, imobilele sunt scoase la vânzare la valoarea rezultată din raportul de evaluare – aceasta corespunde, mai mult sau mai puțin, cu prețul pieței. Abia la a doua licitație, din prețul inițial se scade 25%. Dacă proprietatea nu se vinde nici la al doilea termen, următoarele se organizează, de cele mai multe ori, pornind de la același preț. Potrivit legii, începând cu a treia licitație creditorul are dreptul – dar nu obligația! – de a mai scădea prețul cu încă 25%, proprietățile ajungând astfel la un minus de 50%. Deși, teoretic, de la a treia licitație, un imobil se poate vinde la un preț mai mic decât cel de la a doua licitație (în cazul în care nu sunt persoane care să ofere această sumă), în practică, aceasta este o procedură complicată. Creditorii, dar și debitorii pot contesta vânzarea în cazul în care suma obținută se situează sub un preț considerat acceptabil”, se arată într-un material imobiliare.ro.

Mediafax
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală cel mai ușor de eliminat”
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce au recreat cercetătorii pigmenți de caracatiță în laborator?
VIDEO Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie
19:46
Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie
ULTIMA ORĂ Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore
18:59
Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore
EXCLUSIV (Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA
18:56
(Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA
EXTERNE 🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
18:53
🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
CONTROVERSĂ Ungurii, bulgarii, acum și frații moldoveni râd și ne dau exemplu negativ. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu: „Situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!”
17:28
Ungurii, bulgarii, acum și frații moldoveni râd și ne dau exemplu negativ. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu: „Situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!”