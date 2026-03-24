Prima pagină » Actualitate » Primul mesaj al noului ambasador SUA către români este o confesiune personală: „Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York”

Luiza Dobrescu

Administraţia Trump a ales să fie reprezentată la Bucureşti, de data aceasta, un familist convins care are soţie, fiică şi chiar un câine. Darryl Nirenberg este noul ambasador SUA la Bucureşti pe care preşedintele Donald Trump l-a trimis să reprezinte interesele SUA pe pământ românesc.

Într-un scurt clip postat pe pagina oficială a ambasadei, Darryl Nirenberg deschide uşa casei sale de protocol, alături de soţie şi câine.

Faceți cunoștință cu Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România. În acest mesaj special de bun venit, transmis de la reședința sa, ambasadorul ne împărtășește povestea sa personală – de la tinerețea petrecută în zona rurală din New York, până la perioada în care a lucrat în Congresul SUA și nu numai.

Misiunea sa este clară:

Consolidarea parteneriatului strategic, prin securitate și independență energetică.

Extinderea legăturilor economice care aduc beneficii atât lucrătorilor americani, cât și celor români.

Consolidarea legăturilor dintre oameni, care au unit națiunile noastre de generații întregi.

Privind spre viitor, onorăm valorile noastre comune de tradiție, moștenire și succes câștigat cu greu.

Bine ați venit în România, domnule ambasador!”, scrie pe pagina de facebook a Ambasadei SUA în România.

Pentru că românii apreciază t55radiţiile şi au mereu uşa deschisă pentru străini, noul ambasador şi-a deschis şi el larga uşa casei pentru românii curioşi să vadă cum este familia şi casa noului ambasador. În clipul postat pe aceeaşi pagină de facebook, Darryl Nirenberg, alături de soţia Lori îşi întâmpină musafirii virtuali.

„Bună ziua! Bine ați venit la noi acasă! Este o onoare să fiu ambasadorul SUA în România. Sunt recunoscător președintelui Trump că m-a ales ca reprezentantul său personal în această țară remarcabilă.

Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York, unde valori precum credința, familia, comunitatea și munca asiduă m-au format ca persoană. Aceste valori, pe care le împărtășesc și românii, stau la baza relației solide dintre țările noastre.

Alături de mine este soția mea, Lori, împreună cu cățelul nostru, Gatsby. Fiul nostru Drew a fost deja în vizită aici. Și abia așteptăm să o primim în curând și pe fiica noastră Kelly.

Cu toții suntem nerăbdători să descoperim cultura și tradițiile bogate ale României.

Parteneriatul dintre SUA și România nu a fost niciodată mai puternic și mai important ca acum.

Aștept cu nerăbdare să susțin agenda „America First” a președintelui Trump și să consolidez cooperarea dintre SUA și România în trei domenii cheie:

  • Consolidarea parteneriatului nostru în domeniul apărării și securității în calitate de aliați NATO
  • Extinderea relațiilor noastre comerciale, inclusiv în domeniul energiei și tehnologiei
  • Aprofundarea relațiilor strânse dintre cele două țări

Anul acesta este unul cu totul special. SUA celebrează aniversarea a 250 de ani de la fondarea națiunii noastre. Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunțate de fondatorii noștri. Inclusiv respectul pentru libertățile fundamentale, principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România.

Lori și cu mine abia așteptăm să cunoaștem oameni din toată România, să învățăm de la voi și să consolidăm prietenia durabilă dintre cele două popoare. Vă mulțumesc!”, transmite ambasadorul Darryl Nirenberg.

Înainte de a fi prezentat oficial prin intermediul paginii Ambasadei SUA la Bucureşti, oficialul american a avut o serie de întâlniri cu oameni de stat români, printre care preşdintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi lideri ai partidelor de coaliţie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan l-a primit pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Darryl Nirenberg i-a prezentat președintelui scrisorile de acreditare

Ambasadoarea SUA la Bucureşti Kathleen Kavalec se retrage/ Michael Dickerson preia interimatul

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Activitatea banală care protejează cel mai bine creierul de pierderea memoriei. Este o distracție simplă, care necesită un singur lucru
08:00
Activitatea banală care protejează cel mai bine creierul de pierderea memoriei. Este o distracție simplă, care necesită un singur lucru
AUTO Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
07:57
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1489. Rușii atacă dezlănțuit, sirenele răsună în aproape toată Ucraina
07:33
Război în Ucraina, ziua 1489. Rușii atacă dezlănțuit, sirenele răsună în aproape toată Ucraina
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: În urma negocierilor cu americanii, potențialul ballistic al Iranului se va reduce la 150 km
07:30
Valentin Stan: În urma negocierilor cu americanii, potențialul ballistic al Iranului se va reduce la 150 km
AUTO „Suntem 4 și avem și un câine” Cum a reacționat șoferul BOLT după ce a primit acest mesaj de la un client bucureștean care tocmai comandase cursa
07:24
„Suntem 4 și avem și un câine” Cum a reacționat șoferul BOLT după ce a primit acest mesaj de la un client bucureștean care tocmai comandase cursa
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 25: Israelul, sub o ploaie de rachete iraniene. Arabia Saudită și Emiratele Arabe, gata să intre în război împotriva Teheranului
07:19
🚨 Lupte în Orient, ziua 25: Israelul, sub o ploaie de rachete iraniene. Arabia Saudită și Emiratele Arabe, gata să intre în război împotriva Teheranului
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Liderii europeni se tem că războiul din Iran va deveni monedă de schimb pe frontul din Ucraina
ACTUALITATE 24 Martie, calendarul zilei: Tommy Hilfiger împlinește 75 de ani, Cheloo face 48. Moare Johan Cruyff
07:15
24 Martie, calendarul zilei: Tommy Hilfiger împlinește 75 de ani, Cheloo face 48. Moare Johan Cruyff
ȘTIINȚĂ Cum influențează comportamentul zilnic durata vieții, potrivit unui studiu al Universității Stanford
07:00
Cum influențează comportamentul zilnic durata vieții, potrivit unui studiu al Universității Stanford
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Rezoluția ONU legată de pericolul pe care îl reprezintă Iranul nu a fost blocată de China sau de Rusia
06:30
Valentin Stan: Rezoluția ONU legată de pericolul pe care îl reprezintă Iranul nu a fost blocată de China sau de Rusia
EXCLUSIV Șefii de la Protecția Consumatorului se denunță între ei. Un vicepreședinte își acuză un coleg că și-a falsificat diploma de studii
06:00
Șefii de la Protecția Consumatorului se denunță între ei. Un vicepreședinte își acuză un coleg că și-a falsificat diploma de studii
ALEGERI Fox News: Tsunami-ul albastru ar putea să nu aibă loc pe 3 noiembrie. Ce impact ar putea avea operațiunile militare ale lui Trump asupra alegătorilor
06:00
Fox News: Tsunami-ul albastru ar putea să nu aibă loc pe 3 noiembrie. Ce impact ar putea avea operațiunile militare ale lui Trump asupra alegătorilor
EXCLUSIV S-a elucidat misterul „aparatelor expirate” de la campania de donare de sânge a președintelui Nicușor Dan. Explicațiile MApN, în exclusivitate, pentru Gândul
06:00
S-a elucidat misterul „aparatelor expirate” de la campania de donare de sânge a președintelui Nicușor Dan. Explicațiile MApN, în exclusivitate, pentru Gândul

