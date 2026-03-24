Primul mesaj al noului ambasador SUA către români este o confesiune personală: „Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York”

Administraţia Trump a ales să fie reprezentată la Bucureşti, de data aceasta, un familist convins care are soţie, fiică şi chiar un câine. Darryl Nirenberg este noul ambasador SUA la Bucureşti pe care preşedintele Donald Trump l-a trimis să reprezinte interesele SUA pe pământ românesc.

Într-un scurt clip postat pe pagina oficială a ambasadei, Darryl Nirenberg deschide uşa casei sale de protocol, alături de soţie şi câine.

Faceți cunoștință cu Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România. În acest mesaj special de bun venit, transmis de la reședința sa, ambasadorul ne împărtășește povestea sa personală – de la tinerețea petrecută în zona rurală din New York, până la perioada în care a lucrat în Congresul SUA și nu numai. Misiunea sa este clară: Consolidarea parteneriatului strategic, prin securitate și independență energetică. Extinderea legăturilor economice care aduc beneficii atât lucrătorilor americani, cât și celor români. Consolidarea legăturilor dintre oameni, care au unit națiunile noastre de generații întregi. Privind spre viitor, onorăm valorile noastre comune de tradiție, moștenire și succes câștigat cu greu. Bine ați venit în România, domnule ambasador!”, scrie pe pagina de facebook a Ambasadei SUA în România.

Pentru că românii apreciază t55radiţiile şi au mereu uşa deschisă pentru străini, noul ambasador şi-a deschis şi el larga uşa casei pentru românii curioşi să vadă cum este familia şi casa noului ambasador. În clipul postat pe aceeaşi pagină de facebook, Darryl Nirenberg, alături de soţia Lori îşi întâmpină musafirii virtuali.

„Bună ziua! Bine ați venit la noi acasă! Este o onoare să fiu ambasadorul SUA în România. Sunt recunoscător președintelui Trump că m-a ales ca reprezentantul său personal în această țară remarcabilă. Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York, unde valori precum credința, familia, comunitatea și munca asiduă m-au format ca persoană. Aceste valori, pe care le împărtășesc și românii, stau la baza relației solide dintre țările noastre. Alături de mine este soția mea, Lori, împreună cu cățelul nostru, Gatsby. Fiul nostru Drew a fost deja în vizită aici. Și abia așteptăm să o primim în curând și pe fiica noastră Kelly. Cu toții suntem nerăbdători să descoperim cultura și tradițiile bogate ale României. Parteneriatul dintre SUA și România nu a fost niciodată mai puternic și mai important ca acum. Aștept cu nerăbdare să susțin agenda „America First” a președintelui Trump și să consolidez cooperarea dintre SUA și România în trei domenii cheie: Consolidarea parteneriatului nostru în domeniul apărării și securității în calitate de aliați NATO

Extinderea relațiilor noastre comerciale, inclusiv în domeniul energiei și tehnologiei

Aprofundarea relațiilor strânse dintre cele două țări Anul acesta este unul cu totul special. SUA celebrează aniversarea a 250 de ani de la fondarea națiunii noastre. Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunțate de fondatorii noștri. Inclusiv respectul pentru libertățile fundamentale, principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România. Lori și cu mine abia așteptăm să cunoaștem oameni din toată România, să învățăm de la voi și să consolidăm prietenia durabilă dintre cele două popoare. Vă mulțumesc!”, transmite ambasadorul Darryl Nirenberg.

Înainte de a fi prezentat oficial prin intermediul paginii Ambasadei SUA la Bucureşti, oficialul american a avut o serie de întâlniri cu oameni de stat români, printre care preşdintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi lideri ai partidelor de coaliţie.

