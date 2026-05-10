Ce salarii au vânzătorii din Ikea, Jysk și Brico Depot. Unde se câștigă mai bine în 2026?

La IKEA, salariul net este de 3.500 lei. Se oferă bonusuri de 1.400 lei (tichete + pachet sănătate). Astfel, salariul ajunge la 4.900 lei.

La JYSK, salariul net ajunge la 3.200 lei. Compania oferă bonusuri de 1.700 lei (bonus performanță + tichete). Astfel, salariul este de 4.900 lei.

La BRICO DEPOT, salariul net este de 3.100 lei. Se oferă bonusuri de 1.200 lei (sporuri + tichete). Salariul total ajunge la 4.300 lei.

În 2026, IKEA rămâne lider pe zona salarială. Deși salariul net este similar cu cel de la JYSK, pachetul IKEA este mai valoros: masa angajaților este subvenționată masiv. Dacă mănânci la muncă, economisești real în jur de 600 lei pe lună față de cineva care își cumpără mâncare.

Asigurarea medicală privată extinsă, care a devenit un standard în corporații în 2026, reprezintă un mare plus.

Totodată, important este și pilonul 3, contribuții la pensia privată plătită de firmă.

