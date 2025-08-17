Primul model de LOGAN va fi produs din nou, dar sub alt nume și nu în România. În ce țară va fi fabricat și cu ce îmbunătățiri vine acum

Prima generație Dacia Logan, lansată în 2004 și produsă până în 2012 la Mioveni, va fi produsă din nou, dar nu tot în țara noastră și sub alt nume.

Astfel, compania iraniană Pars Khodro a obținut licența de fabricație de la Renault, iar noul model va fi comercializat sub numele Pars Nova (P90), cu un design ușor revizuit și dotări moderne, potrivit Profit.ro.

Acest proiect marchează o mișcare semnificativă pentru piața auto din Orientul Mijlociu și are loc într-un context geopolitic complex, scrie sursa citată.

Primul model de Logan, celebrul „automobil de 5.000 de euro”, a fost conceput de Renault ca un autovehicul accesibil, simplu de întreținut și robust, destinat inițial piețelor emergente.

Dar succesul său a depășit toate așteptările, fiind exportat ulterior în numeroase țări, între care și Iran, unde a fost vândut anterior sub numele Renault Tondar.

Cu ce îmbunătățiri vine acum

Pars Nova va fi echipat cu un motor aspirat de 1,6 litri, 4 cilindri, 111 cai-putere și un cuplu maxim de 150 Nm, iar clienții vor avea la dispoziție o cutie manuală în 5 trepte și o transmisie automată în 6 trepte.

Noul model va avea și dotările adaptate standardelor actuale din segment, precum ecran central de infotainment, instrumentar de bord mixt (digital și analog), sisteme de control al tracțiunii și stabilității, geamuri electrice.

Pars Khodro intenționează să-l producă pentru piața internă, dar intenționează să și exporte acest model.

Aproximativ 45.000 de unități vor fi livrate pe piața rusă, în parteneriat cu AvtoVAZ – companie care va furniza și motoarele pentru Pars Nova.

FOTO principal: Mediafax Foto/Cristi Popa