Prima pagină » Actualitate » O pensionară din Cluj a fost prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde. Cum s-a dat femeia de gol

O pensionară din Cluj a fost prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde. Cum s-a dat femeia de gol

20 dec. 2025, 10:51, Actualitate
O pensionară din Cluj a fost prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde. Cum s-a dat femeia de gol
O pensionară din Cluj avea acasă 1.700 de kilograme de petarde

O femeie în vârstă de 65 de ani din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce a vândut petarde chiar unul polițist sub acoperire.

Pensionară din Cluj, prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde

Incidentul a avut loc în cartierul Mănăștur. În urma flagrantului, anchetatorii au descoperit că vânzătoarea care se ocupa în perioada aceasta cu vânzarea ilegală, avea în casă 1.700 de kilograme pirotehnice de mare risc.

În data de 19 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au depistat în flagrant delict o femeie, de 65 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care ar fi efectuat operațiuni cu articole pirotehnice, fără a avea acest drept.

Activitatea a avut loc în cartierul Mănăștur, unde aceasta ar fi oferit spre vânzare, fără drept, articole pirotehnice din categoriile P1 și F2, unui investigator sub acoperire.

În urma intervenției, polițiștii au identificat și ridicat aproximativ 1.700 kg de articole pirotehnice din aceste două categorii, deținute fără drept.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Polițiștii atrag atenția că vânzarea și cumpărarea de petarde este interzisă

Persoanele care folosesc petarde sau artificii anul acesta riscă închisoarea. Legislația s-a schimbat, iar acum majoritatea articolelor pirotehnice sunt interzise de noile reglementări, pedepsele pentru cei care nu le respectă sunt uriașe. Pe internet situația stă cu totul altfel, artificiile și petardele interzise se vând la liber.

La o simplă căutare pe Google găsim zeci de site-uri care comercializează artificii și petarde din toate categoriile.  Produsele pot fi cumpărate de oricine, cu o singură condiție, să bifeze o căsuță prin care confirmă că are peste 18 ani.

Până acum, produsele din categoria F1 puteau fi cumpărate de la 15 ani, articole din categoria F2 de la 18 ani și articole din categoria F3 de la 21 de ani.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce unii specialiști recomandă cafeaua înainte de somn? Explicația biologică, pe înțelesul tuturor
STRATEGIE Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
12:12
Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
DEZVĂLUIRI WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
12:07
WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
CONTROVERSĂ „Rezist” și USR protestează, Ilie Bolojan livrează. Premierul a înființat controversatul grup de lucru pentru modificarea Legilor Justiției
11:47
„Rezist” și USR protestează, Ilie Bolojan livrează. Premierul a înființat controversatul grup de lucru pentru modificarea Legilor Justiției
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis
11:11
🚨 Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis
JUSTIȚIE Director de colegiu din Iași, acuzat de luare de mită pentru transferul unui elev. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă
11:07
Director de colegiu din Iași, acuzat de luare de mită pentru transferul unui elev. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă
VIDEO Victor Ponta: „Cei care aveau norocul de a fi achitați, nimereau la doamna Moroșanu și erau condamnați”
11:00
Victor Ponta: „Cei care aveau norocul de a fi achitați, nimereau la doamna Moroșanu și erau condamnați”

Cele mai noi