O pensionară din Cluj a fost prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde. Cum s-a dat femeia de gol

O femeie în vârstă de 65 de ani din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce a vândut petarde chiar unul polițist sub acoperire.

Pensionară din Cluj, prinsă cu 1.700 de kilograme de petarde

Incidentul a avut loc în cartierul Mănăștur. În urma flagrantului, anchetatorii au descoperit că vânzătoarea care se ocupa în perioada aceasta cu vânzarea ilegală, avea în casă 1.700 de kilograme pirotehnice de mare risc.

În data de 19 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au depistat în flagrant delict o femeie, de 65 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care ar fi efectuat operațiuni cu articole pirotehnice, fără a avea acest drept.

Activitatea a avut loc în cartierul Mănăștur, unde aceasta ar fi oferit spre vânzare, fără drept, articole pirotehnice din categoriile P1 și F2, unui investigator sub acoperire.

În urma intervenției, polițiștii au identificat și ridicat aproximativ 1.700 kg de articole pirotehnice din aceste două categorii, deținute fără drept.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Polițiștii atrag atenția că vânzarea și cumpărarea de petarde este interzisă

Persoanele care folosesc petarde sau artificii anul acesta riscă închisoarea. Legislația s-a schimbat, iar acum majoritatea articolelor pirotehnice sunt interzise de noile reglementări, pedepsele pentru cei care nu le respectă sunt uriașe. Pe internet situația stă cu totul altfel, artificiile și petardele interzise se vând la liber.

La o simplă căutare pe Google găsim zeci de site-uri care comercializează artificii și petarde din toate categoriile. Produsele pot fi cumpărate de oricine, cu o singură condiție, să bifeze o căsuță prin care confirmă că are peste 18 ani.

Până acum, produsele din categoria F1 puteau fi cumpărate de la 15 ani, articole din categoria F2 de la 18 ani și articole din categoria F3 de la 21 de ani.

