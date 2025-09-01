Prima pagină » Actualitate » Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”

Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”

Denis Andrei
01 sept. 2025, 09:14, Actualitate
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

Un suspect a fost arestat în legătură cu asasinarea lui Andrii Parubî, fostul președinte al Parlamentului ucrainean, împușcat mortal la Lviv. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat reținerea și a promis că toate circumstanțele crimei vor fi elucidate.

Autoritățile ucrainene au arestat un suspect în cazul uciderii lui Andrii Parubî, fost președinte al Parlamentului, a anunțat luni președintele Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.

„Suspectul a dat o primă declaraţie”, a transmis Zelenski pe aplicația Telegram. „În prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime.”

Andrii Parubî, împușcat mortal în Lviv

Andrii Parubî, în vârstă de 54 de ani, a fost împușcat mortal sâmbătă, în orașul Lviv, din vestul Ucrainei. Zelenski a calificat atacul drept „o crimă oribilă” și „o problemă de securitate într-o țară aflată în război”.

„Mulţumesc forţelor de ordine pentru acţiunea lor rapidă şi coordonată. Toate circumstanţele acestei crime oribile trebuie descoperite”, a subliniat președintele Ucrainei.

Ministrul de interne, Ihor Klymenko, a precizat că presupusul atacator a fost reținut peste noapte în regiunea Khmelnytskyi, tot în vestul țării.

„Multe detalii nu pot fi dezvăluite în acest moment. Voi spune doar că crima a fost planificată cu atenţie: mişcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu şi a fost gândit un plan de fugă”, a declarat Ihor Klymenko.

Parubî a condus Rada Supremă între aprilie 2016 și august 2019 și a fost una dintre figurile proeminente ale protestelor din 2013-2014, care au cerut apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană.

