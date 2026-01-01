Prima pagină » Actualitate » Iulia Scântei, „euportpalarie”. Mesajul transmis de judecătorul CCR de Anul Nou celor care i-au făcut celebră pălăria galbenă

Iulia Scântei, „euportpalarie”. Mesajul transmis de judecătorul CCR de Anul Nou celor care i-au făcut celebră pălăria galbenă

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 10:10, Actualitate
Iulia Scântei,

Judecătoarea Curţii Constituţionale, devenită unul dintre cei mai cunoscuţi magistraţi graţie unui accesoriu vestimentar purtat de Ziua Naţională a României, nu se dezice nici la începutul noului an de pălăria sa galbenă. Mesajul postat de Iulia Scântei este unul cât se poate de sincer şi de hotărât. 

În mesajul postat în noaptea de Anul Nou, Scântei scrie, printre altele, că „dorințele mele pentru 2026 sunt de a rămâne eu însămi, cu principiile și valorile în care cred, de a avea curaj, minte clară și stăpânire de sine pentru orice decizie, bună credință și responsabilitate în serviciul public, de a rămâne întreagă și integră într-o lume aflată în crize multiple și în declin moral”. 

Din mesaj nu putea să lipsească cunoscuta pălărie care i-a adus o notorietate nesperată la sfârşitul anului 2025, având în vedere culoarea şi momentul ales s-o poarte; de Ziua Naţională a României.

„2025 e la final. Să plece din viața noastră cu toate ale sale rele şi grele. Le-am scris, apoi le-am șters de teamă să nu se repete și la anul.

Negreșit, și în anul 2026 mă voi strădui să nu uit nicio clipă vorbele împăratului Marcus Aurelius: ‹Viața fiecăruia este ceea ce gândurile sale fac din ea›. Vă îndemn să faceți la fel.

De aceea vă spun, dragi prieteni, că #euportpalarie și în 2026!

