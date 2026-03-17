Primul telefon care se pliază, iar zona unde ecranul se îndoaie este invizibilă

17 mart. 2026, 10:32, Actualitate
Producătorul Oppo a lansat telefonul care se pliază, iar zona în care se îndoaie nu se observă. Compania spune că telefonul este garantat pentru un milion de plieri.

Telefoanele pliabile sunt spectaculoase, sunt mai scumpe, nu sunt pentru toată lumea pentru că ajung de multe ori la prețuri de peste 2.000 de euro, însă prețul acestuia este undeva la 2.000-3.000 de lei.

Imaginea sugerează că telefonul pliabil va avea o cută aproape invizibilă. Telefoanele pliabile s-au confruntat mult timp cu problema cutei vizibile și care poate fi simțită. Aceasta se formează acolo unde se îndoaie ecranul. La începutul acestei luni, Oppo a organizat un eveniment intern de apreciere a produsului Find N6.

Find N6 ar putea fi lansat sub numerele de model PLP110 și PLP120. Prima este așteptată să fie ediția standard, în timp ce a doua este o versiune pentru comunicații prin satelit, care se pare că va suporta conectivitatea Beidou. Se spune că toate versiunile vor include încărcare rapidă cu fir de 80W ca dotare standard.

Sistemul de camere iese și el în evidență pe hârtie. Se spune că camera principală din spate folosește un senzor de 200 de megapixeli. Alături de aceasta se află un teleobiectiv periscop, un senzor ultra-wide și un senzor multispectral, relatează Go4IT.

Oppo Find N6 ar urma să includă:

  • Ecran exterior: 6,62 inch, cameră frontală de 20 MP;
  • Ecran interior pliabil: 8,12 inch LTPO OLED, rezoluție 2K, protecție cu sticlă ultra-subțire, cameră selfie de 20 MP;
  • Memorie și stocare: până la 16GB RAM și până la 1TB spațiu intern;
  • Sistem de camere: trei senzori pe spate – doi de 50 MP și unul de 200 MP, plus senzor multispectral;
  • Baterie și conectivitate: 6.000 mAh, suport wireless charging, conectivitate prin satelit și suport pentru stylus AI;
  • Culori: Deep Black, Golden Orange și Original Titanium.

