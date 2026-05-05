Doi italieni au fost trimiși în judecată după ce au confundat o femeie din Ucraina cu o româncă și au început să îi aducă injurii. În urma cercetărilor, polițiștii i-au identificat pe cei doi și sunt acuzați de ură etnică, națională și rasială.

O femeie în vârstă de 68 de ani, de naționalitate ucraineană, a primit injurii din partea unei femei de 30 de ani din Italia. Incidentul a avut loc într-un local, pe 4 martie 2024, în Benevento, transmite presa italiană. Atunci, pe lângă injurii, femeia de 30 de ani, originară din Sant’Angelo a Cupolo, ar fi împins-o, făcând-o să cadă pe podea. Femeia din Sant’Angelo a Cupolo era însoțită și de un bărbat de 40 de ani, din Benevento, iar amândoi au crezut că femeia de 68 de ani ar fi fost româncă.

Femeia de 68 de ani a necesitat îngrijiri medicale

„Tu cine ești? Tu ești româncă, eu sunt italiancă și tu trebuie să te duci în țara ta, du-te d******i”, i-ar fi spus femeia de 30 de ani, arată Ottopagine.it.

Bărbatul de 40 de ani ar fi continuat: „Doamnă, dacă vrei să scoți bani de la asigurare, acesta nu este locul potrivit”.

Bărbatul a împins-o în afara magazinului din Benevento, apoi i-a luat telefonul mobil și l-a pus pe un zid, la 50 de metri distanță de la locul incidentului. „Cei doi au fost trimiși în judecată, la cererea procurorului Patrizia Filomena Rosa. Aceștia sunt acuzați de agresiune gravă cu intenția de discriminare și ură etnică, națională și rasială”, transmite sursa citată.

În urma incidentului, femeia în vârstă de 68 de ani a avut nevoie de îngrijri medicale. Aceasta s-a ales cu o fractură la mâna stângă. Procesul va începe pe 7 ianuarie 2027.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ