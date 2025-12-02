Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Era, probabil, cel mai așteptat gadget, după telefonul pliabil de la Apple. Compania coreeană încearcă astfel să–și consolideze poziția, într-un sector în care se așteaptă la creșterea competiției, mai ales din partea rivalilor chinezi.

Samsung Galaxy Z Trifold are trei ecrane care se desfac, pentru a forma un panou de 12 inch. Ecranul este cu aproximativ 25% mai mare decât cel mai recent model pliabil al companiei sud-coreene, Galaxy Z Fold 7. Dispozitivul este și extrem de subțire atunci când este desfăcut: doar 3,9 mm. Galaxy Z TriFold are o grosime de 12,9 mm și oferă un ecran de 6,5 inch. Cele trei ecrane ale telefonului pot rula simultan pe verticală 3 aplicații distincte, la fel ca un desktop. Telefonul este echipat cu cea mai mare baterie pe care Samsung a pus-o pe modelele sale pliabile și suportă încărcarea superrapidă, bateria putând fi încărcată la 50% în 30 de minute. Are însă un cost destul de piperat, de aproximativ 2440 de dolari, iar reprezentanții Samsung spun că telefonul este destinat clienților care îl doresc în mod deosebit. Va fi pus în vânzare pe piața internă pe 12 decembrie.

Până la finalul anului, va fi lansat și în China, Singapore, Taiwan și Emiratele Arabe Unite. Lansarea în SUA este așteptată în primul trimestru al anului viitor, dar nu se știe încă dacă va ajunge și în magazinele din Europa. Analiștii cred că telefonul este mai degrabă o demonstrație a noilor tehnologii Samsung decât un telefon care să genereze volume ridicate. Aceștia spun că linia de telefoane pliabile a companiei sud-coreene s-a maturizat de-a lungul a 7 generații, ceea ce a dus și la costuri mai mici. Însăar putea confrunta în continuare cu probleme legate de fiabilitate. Concurența pe piața telefoanelor fiabile s-a intensificat în ultima perioadă. Huawei a lansat primul telefon pliabil pe trei direcții anul trecut, iar experții se așteaptă ca Apple să lanseze primul său pliabil anul viitor. Cota de piață a Samsung pe piața telefoanelor pliabile a crescut la 64% în al treilea trimestru, față de 9% în trimestrul precedent, ceea ce arată că în prezent cota de piață variază foarte puternic, în funcție de momentul lansării produselor, potrivit Digi 24.

Autorul recomandă:

Digi RCS-RDS oferă noul smartphone Samsung Galaxy A17 tuturor abonaților din România. Cu o singură condiție