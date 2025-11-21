Alertă alimentară europeană, ignorată în România. Somon, creveţi şi fructe de mare infestate cu Listeria sunt în continuare vândute de o firmă românească

În 14 noiembrie a fost emisă o avertizare la nivel european cu privire la pericolul infestării cu Listeria a mai multor produse provenite din România. Este vorba despre somon, în mai multe reţete, fructe de mare şi creveţi. Riscul este unul major, lucru subliniat şi de reprezentanții Comisiei Europene.

De când a apărut alerta, a fost înştiinţată Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Numai că reprezentanţii acesteia, în loc să facă publică alerta, care este una cu risc major de îmbolnăvire în rândul populaţiei, pentru că marfa ajunge atât în marile magazine de retail din ţară, cât şi din străinătate, au preferat să treacă totul sub tăcere.

Potrivit surselor noastre, reprezentanții ANSVSA au mers la firma care are sediul în Afumaţi-Ilfov, de unde au prelevat două rânduri de probe, în două zile diferite.

Numai că cei de la ANSVSA au mers singuri, şi nu aşa cum cere protocolul în astfel de situaţii, împreună cu reprezentanţii altor instituţii cu atribuţii în domeniu: Direcţia de Sănătate Publică, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Poliţia Economică.

Alerta care privește România, semnalată în Ungaria

Alerta emisă în 14 noiembrie 2025 și actualizată pe 19 noiembrie ar fi trebuit să atragă după sine măcar o informare pe site-ul ANSVSA. În schimb, firma ale cărei produse sunt contaminate cu Listeria funcţionează fără restricţie, comercializând aceleaşi produse, atât în magazinul propriu, cât şi pe teritoriul României, în reţeaua de retail.

Timp în care cumpărătorii nu sunt avizați că somonul, fructele de mare sau creveţii sunt infestaţi cu „Listeria monocytogenes”, potrivit denumirii ştiinţifice.

Despre produsele infestate cu Listeria s-a scris în presa din Ungaria şi chiar a fost indicat numele producătorului român ca fiind sursa de provenienţă.

„Cele opt tipuri de produse afectate, în ambalaje diferite, includ file de somon afumat norvegian, somon marinat, file de somon proaspăt cu lămâie, file de somon proaspăt cu amestec de boabe de piper, creveți pre-gătiți, file de păstrăv afumat feliat și cocktail de fructe de mare. Toate articolele de pe piață sunt afectate de retragere”, scrie presa din Ungaria.

Produsele fabricate de producătorul Ocean Fish S.R.L. pot fi disponibile pentru cumpărare și în alte puncte de vânzare cu amănuntul, iar acestea sunt investigate, mai precizează sursa citată.

Deși la nivel european se fac update-uri zilnice, reprezentanții ANSVSA nu au emis o alertă în acest caz nici după șapte zile.

Cum s-a apărat firma într-un caz similar

Potrivit presei, alerte de infecţie cu Listeria la firma Ocean Fish au fost și cu ani în urmă. Potrivit acestui articol, reprezentanții Ocean Fish au emis un comunicat în care au susținut că o firmă concurentă este responsabilă pentru situație.

“Ne pare nespus de rău că din cauza unui precedent în rândul consumatorilor referitor la detectarea cu Listeria M, în decembrie 2018, a unor produse aparţinând concurenţei (produse ce nu erau fabricate de unitatea noastră) au fost asociate cu existenţa acestei bacterii şi produsele fabricate de unitatea Ocean Fish. Fenomenul Listeria M a declanşat acţiuni în lanţ întreprinse de autorităţile sanitar-veterinare, dornice de a se pronunţa şi în cazul produselor fabricate de unitatea Ocean Fish. Însă acţiunile acestora sunt incomplete şi eronate. Prezenţa Listeriei sub limita de 100 UFC (unităţi formatoare de colonii)/gram este un fenomen absolut normal în cadrul peştelui proaspăt, însă acest nivel trebuie menţinut prin rspectarea întregului flux tehnologic şi mai ales prin respectarea temperaturii corespunzătoare în tot fluxul prin care trece peştele: de la capturare la eviscerare, transportare, ambalare finală şi păstrarea acestuia la temperaturi corespunzătoare în rafturile magazinelor care îl comercializează. Orice abatere sau nerespectare a unui proces din aceste etape tehnologice poate duce la creşterea acestui nivel de Listeria şi, bineînțeles, la infectarea produsului final care, într-adevăr, poate fi periculos pentru sănătatea noastră”, sublinia producătorul în comunicatul transmis atunci.

Simptomele listeriozei

Potrivit definiţiei de specialitate, Listeria M „este o bacterie care poate provoca o boală numita listerioză, care poate fi foarte periculoasă pentru persoanele cu un sistem imunitar slăbit, femeile însărcinate și nou-născuți”.

Această bacterie se găsește în sol și în apă și poate contamina alimente în timpul procesului de producție, ambalare sau depozitare. Alimentele care au fost asociate cu infectarea cu Listeria includ produse lactate nepasteurizate, carne și produse din carne, fructe de mare și legume.

Listeria este o bacterie Gram-pozitivă și se se găsește în mediul înconjurător, inclusiv în sol, apă și în anumite alimente. Listeria poate supraviețui la temperaturi scăzute și poate fi găsită într-o gamă largă de alimente.

Simptomele listeriozei pot include febră, dureri musculare, dureri de cap, diaree și uneori greață sau vărsături. În cazuri rare, infecția poate duce la complicații grave, cum ar fi meningită sau sepsisul.

Până la publicarea acestui articol, niciuna dintre instituţiile cărora le-am solicitat un punct de vedere – DSP, Poliția Economică și ANSVSA – nu a dat vreun răspuns. Nici compania în cauză nu a transmis încă un punct de vedere.

RECOMANDAREA AUTORULUI: