Procesul Mazan s-a încheiat. Husamettin Dogan, unul din violatorii Gisèlei Pelicot, a acceptat condamnarea

Husamettin Dogan, condamnat joi, 9 octombrie, în apel, pentru violuri agravate la 10 ani de închisoare la Nîmes, „acceptă” condamnarea, punând astfel capăt acestui caz judiciar ieșit din comun, relatează Franceinfo. „Nu, nu va fi niciun recurs la Curtea de Casație. El acceptă decizia”, a anunțat pentru AFP unul dintre avocații săi, Jean-Marc Darrigade, adăugând că „procesul Mazan s-a încheiat”.

„În prezent, ea este ușurată că a ajuns la finalul acestui proces judiciar care a durat cinci ani”, a declarat vineri Antoine Camus, unul dintre avocații Gisèlei Pelicot, pentru franceinfo. Cazul șocant a ieșit la iveală în 2020. Dominique Pelicot, soțul victimei, este acuzat că și-a drogat sistematic soția cu somnifere, între 2011 și 2020. Iar în timp ce Gisele era inconștientă, bărbatul permitea unor străini să o violeze, filmând actele sexuale. Și au fost zeci de necunoscuți care au abuzat de victimă.

Cinci ani de procese

Pentru Gisèle Pelicot, acest lung proces judiciar a început la „2 noiembrie 2020”, explică avocatul său, când a aflat că soțul ei, Dominique Pelicot, recruta zeci de necunoscuți pe internet pentru a o viola. Au fost necesari cinci ani pentru „recunoașterea și judecarea violurilor repetate pe care le-a suferit”, detaliază Antoine Camus.

După o deliberare de puțin mai puțin de trei ore, Husamettin Dogan a fost condamnat la o pedeapsă cu un an mai mare decât cea pronunțată în prima instanță, dar mai ușoară decât cei 12 ani solicitați de acuzare, scrie AFP.

Inculpatul, care a susținut în permanență că nu a avut „intenția” de a o viola pe Gisèle Pelicot, nu a reacționat la pronunțarea sentinței, rămânând în picioare în boxa acuzaților.

Sinistrul Dominique Pelicot, condamnat la 20 de ani de închisoare

În decembrie 2024, la Avignon, Dominique Pelicot, autorul unei serii de violuri comise timp de un deceniu asupra fostei sale soții, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, pedeapsa maximă, pentru că a predat-o, după ce o drogase și o lăsase inconștientă, unor necunoscuți recrutați pe internet.

Un caz cu totul ieșit din comun, devenit un simbol mondial al violenței împotriva femeilor, când Gisèle Pelicot a refuzat ca procesul să se desfășoare cu ușile închise, pentru ca „rușinea să treacă de partea cealaltă”.

La sfârșitul unui proces de patru luni, care a avut un ecou puternic, cei 50 de co-acuzați au fost condamnați la pedepse cuprinse între trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, și 15 ani. Husamettin Dogan a fost în cele din urmă singurul care și-a menținut apelul până la capăt.

Gisèle Pelicot: „Victimele să nu se rușineze niciodată”

În timpul celor patru zile de audieri în fața Curții de Apel din departamentul Gard (sudul Franței), pe de o parte au existat numeroase manifestări de exasperare în sala de judecată provocate de negările acuzatului, iar la ieșire au existat aplauze la fiecare trecere a Gisèlei Pelicot, susținută de cele mai multe ori de unul dintre fiii săi.

Ea și-a rezervat cuvintele pentru curte, compusă de această dată din nouă jurați populari și trei magistrați, ieșind în tăcere din tribunal după verdict, sub un furtun de aplauze, „bravo” și „mulțumesc”.

„Am sentimentul că am ajuns la capătul acestei încercări care a durat cinci ani. Nu doresc să mai calc niciodată într-o sală de judecată. Pentru mine, răul a fost făcut. Va trebui să mă reconstruiesc pe aceste ruine. Sunt pe drumul cel bun”, a declarat miercuri această femeie de 72 de ani, cu părul ei roșcat tăiat drept, devenit un simbol al mișcărilor feministe din întreaga lume.

„Victimele să nu se rușineze niciodată de ceea ce li s-a impus cu forța”, a adăugat ea. Cu toate acestea, ea se adresează în special celor o sută de jurnaliști acreditați: „Nu mai spuneți că sunt o icoană. Este în ciuda mea. Sunt o femeie obișnuită care a ridicat cortina secretului”.

