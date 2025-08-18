Pateul de porc, pateul din ficăței de pui, pateul din pește sau pateul din soia sunt unele dintre cele mai consumate produse de mezeluri. Combinat cu condimente sau legume (felii de ardei), este întins pe felii de pâine.

În ultima vreme au căpătat popularitate pateurile vegetale. Și printre acestea se enumeră pateul din măsline negre. Este delicios și ideal pentru persoanele vegetariene sau pentru cele care vor să țină dietă de slăbire.

Pateul din măsline negre: Ingrediente

Pateul din măslime negre, potrivit G4Food , are la bază o rețetă specială. Sunt trei variante cu arome diferite și cremozitate. Poate fi preparat cu capere, cu ton sau cu ricotta. Gustul pateului poate fi îmbogățit cu usturoi sau anșoa.

Se poate consuma după preferințe pe tartine, bruschette, focaccia sau lipii, precum și cu o salată de roșii. Dacă nu știi să gătești sau ești în pană de idei privind cina romantică de sâmbătă seara, niște tartine sau bruschette cu pateu din măsline și cu o salată grecească alături cu brânză cremoasă feta îți poate salva seara.

Ingrediente:

Măsline negre fără sâmburi (200 grame)

2 fileuri de anșoa în ulei sau hamsii

Un cățel de usturoi

Ulei de măsline extravirgin (30 ml)

Câteva picături de suc de lămâie

O lingură de capere

Ton de conservă (100 grame)

Ricotta (100 grame)

Miez de nucă mărunțită și prăjită

Muguri de pini prăjiți

Se poate prepara cu ajutorul unui blender sau cu un mixer vertical, rezultând 200 grame de pateu de măsline.

