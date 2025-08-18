Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025

O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025

18 aug. 2025, 23:02, Rețete
O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025

Pateul de porc, pateul din ficăței de pui, pateul din pește sau pateul din soia sunt unele dintre cele mai consumate produse de mezeluri.  Combinat cu condimente sau legume (felii de ardei), este întins pe felii de pâine.

În ultima vreme au căpătat popularitate pateurile vegetale. Și printre acestea se enumeră pateul din măsline negre. Este delicios și ideal pentru persoanele vegetariene sau pentru cele care vor să țină dietă de slăbire.

Pateul din măsline negre: Ingrediente

Pateul din măslime negre, potrivit G4Food  , are la bază o rețetă specială. Sunt trei variante cu arome diferite și cremozitate.  Poate fi preparat cu capere, cu ton sau cu ricotta. Gustul pateului poate fi îmbogățit cu usturoi sau anșoa.

Se poate consuma după preferințe pe tartine, bruschette, focaccia sau lipii, precum și cu o salată de roșii.  Dacă nu știi să gătești sau ești în pană de idei privind cina romantică de sâmbătă seara, niște tartine sau bruschette cu pateu din măsline și cu o salată grecească alături cu brânză cremoasă feta îți poate salva seara.

Ingrediente:  

  • Măsline negre fără sâmburi (200 grame)
  • 2 fileuri de anșoa în ulei sau hamsii
  • Un cățel de usturoi
  • Ulei de măsline extravirgin (30 ml)
  • Câteva picături de suc de lămâie
  • O lingură de capere
  • Ton de conservă (100 grame)
  • Ricotta (100 grame)
  • Miez de nucă mărunțită și prăjită
  • Muguri de pini prăjiți

Se poate prepara cu ajutorul unui blender sau cu un mixer vertical, rezultând 200 grame de pateu de măsline.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:

Citește și

REȚETE Focaccia: Rețeta corectă pentru a prepara pâinea pufoasă ITALIANĂ. Ingredientele de care ai nevoie
16:58, 16 Aug 2025
Focaccia: Rețeta corectă pentru a prepara pâinea pufoasă ITALIANĂ. Ingredientele de care ai nevoie
REȚETE Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
18:59, 14 Aug 2025
Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
RELIGIE Bucate de vară și băuturi de Adormirea Maicii Domnului: Un meniu de sărbătoare cu preparate inedite de 15 august
12:41, 13 Aug 2025
Bucate de vară și băuturi de Adormirea Maicii Domnului: Un meniu de sărbătoare cu preparate inedite de 15 august
REȚETE Deși a savurat preparate franțuzești, turcești și japoneze, Ion Iliescu a iubit un preparat românesc care i-a lăsat o „impresie de NEUITAT”
08:07, 07 Aug 2025
Deși a savurat preparate franțuzești, turcești și japoneze, Ion Iliescu a iubit un preparat românesc care i-a lăsat o „impresie de NEUITAT”
REȚETE Uleiul de măsline s-a scumpit tot mai mult! Ce alternative folosesc românii la gătit
22:57, 31 Jul 2025
Uleiul de măsline s-a scumpit tot mai mult! Ce alternative folosesc românii la gătit
REȚETE Sucul de ROȘII, o băutură înviorătoare, sănătoasă și bună la gust. Cum se prepară și ce beneficii are pentru sănătate
19:10, 26 Jul 2025
Sucul de ROȘII, o băutură înviorătoare, sănătoasă și bună la gust. Cum se prepară și ce beneficii are pentru sănătate
Mediafax
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Anunț major. Trump nu exclude trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui eventual acord de pace
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
Construcția care deschide noi porți pentru Europa ascunde o mare provocare
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Protestele uriașe care au șubrezit guvernarea lui Ion C. Brătianu: „Aproape toată populația Bucureștiului era pe străzi. Aşa ceva nu se mai văzuse!”