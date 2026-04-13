Produsul natural care te ajută să scapi de mirosul de mâncare de la gătit

Sursa FOTO: sodelicious.ro

Gătitul acasă permite încorporarea tuturor aromelor dorite, iar multe rețete includ ceapă și usturoi, care dau o aromă aparte mâncării.

Totuși, acestea nu sunt tocmai potrivite dacă îți dorești o aromă proaspătă în casă și bucătărie. Uneori este dificil să elimini mirosul alimentelor gătite, chiar și cu o fereastră deschisă ori cu ventilatorul de evacuare pornit, relatează Express.

Lynsey Crombie, care se autointitulează cu mândrie Regina Curățeniei, a spus că un articol de uz casnic foarte ieftin poate elimina mirosurile de la mâncare.

Tot ce ai nevoie este oțet alb, apă clocotită și un bol pentru spălat vase. Se toarnă o cană de oțet alb într-un bol cu apă clocotită. Aburul care se ridică din bol duce cu el și oțetul, iar asta face ca mirosurile de la gătit să dispară.

Dacă trebuie să combateți mirosurile mai puternice, alții au sugerat să adăugați felii de lămâie, bețișoare de scorțișoară sau cuișoare în bol. În plus, puteți adopta trucul lui Lynsey fierbând apa cu oțet alb într-o cratiță pentru a prelungi aburul.

Cum să elimini mirosurile de la gătit folosind oțet alb

  1. Tot ce ai nevoie este un bol, oțet alb și apă clocotită.
  2. Pur și simplu măsoară o cană de oțet alb și pune-o în bol.
  3. Puneți ibricul la fiert și turnați apa clocotită în bol.
  4. Lăsați amestecul să stea. Veți vedea aburul începând să se evapore din bol, curățând aerul din bucătărie.
  5. Dacă vrei să scapi de mirosuri mai puternice, toarnă oțetul alb și apa într-o cratiță. Lasă-l să fiarbă la foc mic până ajunge la punctul de fierbere, timp de aproximativ 15 până la 30 de minute.

