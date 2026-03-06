Prima pagină » Diverse » Câte zile poți păstra în frigider puiul gătit. Ce recomandă un expert

Câte zile poți păstra în frigider puiul gătit. Ce recomandă un expert

06 mart. 2026, 11:55, Diverse
Puiul gătit poate fi păstrat în frigider, pentru o anumită perioadă. Un expert a susținut câte zile ai putea să ții preparatul la rece. Vezi mai jos.

Te-ai întrebat vreodată cât timp ar trebui ținute anumite preparate în frigider, după ce sunt gătite? Un expert a adus în discuție, de pildă, cât timp ar trebui să fie ținut puiul gătit în frigider. Potrivit acestuia, temperatura din interiorul frigiderului nu ar trebui să fie mai mare de 4 grade Celsius.

Câte zile poți ține puiul gătit în frigider, la rece

Potrivit expertului Donald Schaffner, care este profesor la Universitatea Rutgers, puiul gătit ar putea fi ținut în frigider circa 3-4 zile. Însă, este important ca mâncarea gătită să fie depozitată la o anumită temperatură, pentru a nu se altera rapid.

„Dacă puiul a fost gătit corect, nu ar trebui să existe riscuri atât timp cât temperatura frigiderului este setată la cel mult 4 grade Celsius. Dar chiar și puiul gătit se va strica în cele din urmă, iar ca regulă generală, pentru calitate cât mai bună, recomandăm ca puiul gătit să fie servit în 3-4 zile”, a precizat Donald Schaffner, profesor la Universitatea Rutgers, conform marthastewart.com.

Alți experți au susținut că resturile de mâncare ar putea fi ținute mai mult timp la rece, dacă și condițiile sunt optime. Unii dintre experți au susținut că anumite mâncăruri ar putea fi ținute în frigider chiar și 7 zile. În cazul preparatelor din pui, depozitarea îndelungată nu ar fi potrivită. Însă, de ce se strică puiul chiar și după ce este gătit? Deși gătitul ucide bacteriile dăunătoare, nu elimină toate microorganismele, arată sursa citată anterior.

„Chiar și puiul gătit conține unele organisme care provoacă alterarea alimentelor. Aceste microorganisme vor crește treptat în număr”, spune Schaffner.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

