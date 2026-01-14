Profesoară de Matematică, din Iași, în echipa „Războinicilor” de la Survivor 2026. „Eu vin cu logica”

O cheamă Loredana Pălănceanu și predă Matematica îla o școală din Iași. Mulți elevi o cunosc de pe TikTok și Instagram, după ce a reușit să transforme platformele de social media în spații prietenoase pentru învățare, scrie Ziarul de Iași.

Acum, profesoara a dat sala de clasă pe concursul televizat Survivor 2026, acolo unde a fost înscrisă în Războinicilor.

„Dorință de a merge până la capăt”

„Concursul e despre supraviețuire, iar eu vin cu logica matematică, spirit competitiv și dorința de a merge până la capăt”, a scris Loredana Pălănceanu pe Instagram, înainte de startul competiției.

Profesora se declară pregătită să facă față provocărilor de la Survivor 2026 și spune că și-a completat pregătirea cu antrenamente fizice și alergări.

„Cel mai mult de acasă îmi va lipsi familia și cei 170 de copii cărora le sunt profesoară. Merit să fiu în Suvivor pentru că sunt un bun strateg, mă descurc în orice situație și fac calculele foarte bine. Sunt profesoară de Matematică și sunt sigură că voi depăși orice situație și voi avea soluție la orice. Atuul meu este că sunt un bun strateg, sunt foarte inteligentă și mă descurc și la probele sportive”, a mai precizat ea.

