Profesoară din Kiev stabilită la Iași: „În fiecare zi îmi sun soțul. Nu îl întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci dacă trăiește”

Marți, 24 februarie 2026, se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Pentru o parte din ucrainenii care au fugit din calea conflictului Iașul a devenit o a doua „casă”.

Halyna Vlasenko s-a refugiat la Iași alături de cei doi fii ai săi, de 12 și 17 ani și părinții de 73, respectiv 79 de ani, scrie Ziarul de Iași.

Și-a lăsat în Ucraina casa, viața din trecut și soțul. La patru ani de la începutul războiului, Halyna speră că se va reuni cu soțul ei.

„Am fost la niște prieteni, însă mai erau trei familii. Am dormit o noapte pe podea, după care am înțeles că trebuie să luăm o decizie. Soțul a primit un mesaj de la o verișoară care locuiește la 25 km de granița de la Siret, unde era mai liniște. A fost mai bine decât la Kiev sau la Dnipro și am hotărât să mergem pentru o perioadă scurtă, până se termină războiul. Nu credeam că va dura patru ani”, a povestit femeia.

În privința soțului ei, Halyna recunoaște că, înainte de toate, îl întreabă „dacă trăiește, dacă e bine”.

