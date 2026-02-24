Război în Ucraina, ziua 1461. Rușii fac prăpăd în Zaporojie, Zelenski îi cere lui Trump „să rămână alături”

Războiul din Ucraina a intrat marți, 24 februarie 2026, în a 1.461-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacuri cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, au făcut cinci răniți, inclusiv un copil, au anunțat serviciile de salvare.

Zelenski: „Trump să rămână alătjri de o țară democratică”

În același timp, președintele Volodimir Zelenski i-a cerut omologului său american, Donald Trump, în timpul unui interviu acordat CNN, să rămână alături de Ucraina, care marți a intrat în cel de-al 5-lea an de război cu Rusia.

„Statele Unite trebuie să rămână alături de o țară democratică aflată în luptă împotriva unei singure persoane”, a declarat Zelenski, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin, în timpul interviului realizat la palatul prezidențial din Kiev, în ajunul celei de-a patra aniversări a conflictului, declanșat la 24 februarie 2022.

Pune președintele american suficientă presiune asupra lui Vladimir Putin pentru a încerca să pună capăt războiului? „Nu”, a răspuns simplu Volodimir Zelenski la întrebarea celor de la CNN.

„Nu putem să-i dăm pur și simplu tot ce își dorește. Pentru că vrea să ne ocupe. Dacă îi dăm tot ce vrea, vom pierde totul – noi toți va trebui să fugim sau să devenim ruși”, a adăugat el.

