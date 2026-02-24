Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1461. Rușii fac prăpăd în Zaporojie, Zelenski îi cere lui Trump „să rămână alături”

Război în Ucraina, ziua 1461. Rușii fac prăpăd în Zaporojie, Zelenski îi cere lui Trump „să rămână alături"

24 feb. 2026, 08:08, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1461. Rușii fac prăpăd în Zaporojie, Zelenski îi cere lui Trump „să rămână alături”
Război în Ucraina, ziua 1461. Rușii fac prăpăd în Zaporojie / foto ilustrativ

Războiul din Ucraina a intrat marți, 24 februarie 2026, în a 1.461-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacuri cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, au făcut cinci răniți, inclusiv un copil, au anunțat serviciile de salvare.

Zelenski: „Trump să rămână alătjri de o țară democratică”

În același timp, președintele Volodimir Zelenski i-a cerut omologului său american, Donald Trump, în timpul unui interviu acordat CNN, să rămână alături de Ucraina, care marți a intrat în cel de-al 5-lea an de război cu Rusia.

„Statele Unite trebuie să rămână alături de o țară democratică aflată în luptă împotriva unei singure persoane”, a declarat Zelenski, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin, în timpul interviului realizat la palatul prezidențial din Kiev, în ajunul celei de-a patra aniversări a conflictului, declanșat la 24 februarie 2022.

Pune președintele american suficientă presiune asupra lui Vladimir Putin pentru a încerca să pună capăt războiului? „Nu”, a răspuns simplu Volodimir Zelenski la întrebarea celor de la CNN.

„Nu putem să-i dăm pur și simplu tot ce își dorește. Pentru că vrea să ne ocupe. Dacă îi dăm tot ce vrea, vom pierde totul – noi toți va trebui să fugim sau să devenim ruși”, a adăugat el.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina
07:41
Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina
Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan
06:00
Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
05:00
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut brusc. Experții climatici au descoperit cauza și anticipează efecte catastrofale
23:02
Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut brusc. Experții climatici au descoperit cauza și anticipează efecte catastrofale
Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon
22:57
Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon
O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă"
22:46
O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă”

