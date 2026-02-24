Prima pagină » Știri externe » Atentat sinucigaș cu bombă lângă o gară din Moscova, asupra unei mașini de poliție. Un ofițer a fost ucis și alți doi au fost răniți

Atentat sinucigaș cu bombă lângă o gară din Moscova, asupra unei mașini de poliție. Un ofițer a fost ucis și alți doi au fost răniți

Mihai Tănase
24 feb. 2026, 08:06

Un atentat cu bombă soldat cu un mort și doi răniți a avut în apropierea pieței Gării Savelovsky din Moscova, unde o mașină de patrulă a poliției rutiere a fost unui atac sinucigaș comis de un necunoscut.

Ministerul rus de Interne a transmis că o persoană necunoscută s-a apropiat de vehiculul poliției, moment în care s-a produs explozia. În urma atacului, un polițist a fost ucis pe loc, iar alți doi au suferit răni și au fost transportați la spital.

„Astăzi, la aproximativ 12:05 a.m., o persoană necunoscută s-a apropiat de polițiștii rutieri din districtul nord-estic al Direcției Afacerilor Interne din Moscova, care patrulau într-un vehicul de serviciu în apropierea pieței Gării Savelovsky”, a precizat ministerul într-un comunicat, citat de KievPost.

Momentul exploziei a fost surprins de camerele de luat vederi. În imagini se vede cum geamurile mașinii au fost sparte de suflul exploziei, însă vehiculul nu a fost cuprins de flăcări.

Inițial, autoritățile au anunțat că suspectul ar fi fugit de la locul faptei, însă ulterior au confirmat că acesta a murit la fața locului, ceea ce indică un atentat sinucigaș.

Până în prezent, nu au fost oferite detalii privind identitatea atacatorului sau tipul exact al dispozitivului exploziv folosit.

Cine este polițistul ucis în atentatul cu bombă din Moscova

Polițistul ucis a fost identificat drept Denis Bratushchenko, locotenent de poliție în vârstă de 34 de ani, inspector principal în cadrul poliției rutiere. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Interne, Irina Volk, acesta s-a alăturat poliției din Moscova în martie 2019.

Incidentul readuce în atenție alte explozii recente din capitala rusă. În decembrie 2025, doi polițiști au fost uciși într-un atac similar la Moscova, responsabilitatea fiind revendicată ulterior de Kiev.

Atunci, surse ale publicației Kyiv Post au indicat implicarea Serviciului de Informații Militare al Ucrainei, care a susținut că victimele ar fi fost implicate în crime de război în Ucraina.

