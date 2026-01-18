Un bărbat din Ucraina, care trăia ca refugiat în Elveția, a fost obligat să returneze înapoi statului aproape 70.000 de euro din plățile sociale primite.

Motivul îl reprezintă stilul de viață prea luxos pe care îl ducea compatriotul lui Zelenski.

Refugiat cu Porsche Cayenne în garaj

Conform publicației helvete 24 heures, serviciul de asigurare socială EVAM a verificat conturile bancare ale bărbatului. În urma cercetărilor întreprinse au apărut cheltuieli care nu se încadrează în limitele asistenței sociale.

De asemenea, inspectorii au descoperit că refugiatul ucrainean ucrainean deținea un automobil Porsche Cayenne, evaluat la peste 37.000 de franci elvețieni.

În cele din urmă, autoritățile din Țara Cantoanelor au considerat plățile sociale acordate bărbatului ca fiind nejustificate și, pe cale de consecință, i-au cerut să returneze suma de 67.336 de franci, echivalentul a aproximativ 69.000 de euro.

