Prima pagină » Știri externe » Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina

Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina

Mihai Tănase
24 feb. 2026, 07:41, Știri externe
Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina

Războiul din ucraina intră în al patrulea an cu noi atacuri rusești cu drone asupra orașului Zaporojie. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după o nouă serie de lovituri care au provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale.

Armata Rusei a atacat cu drone luni seară orașul Zaporojie, din sudul Ucraina, provocând rănirea a cinci persoane, printre care și un copil, au anunțat marți serviciile de salvare, citate de Pravda.ua.

„Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma atacurilor”, au raportat serviciile naționale de urgență.

Potrivit autorităților ucrainene, o dronă s-a prăbușit peste o clădire a unei fabrici situate în apropierea unui imobil rezidențial cu nouă etaje. Impactul a declanșat un incendiu care s-a extins pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați, iar mai multe locuințe din vecinătate au fost avariate.

Un alt atac a vizat o zonă aflată lângă cartiere rezidențiale, unde cinci clădiri și mai multe autoturisme parcate într-o curte interioară au fost avariate, conform aceleiași surse.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor materiale, au mai precizat serviciile de urgență.

Exploziile care au zguduit mai multe zone din capitala regională au avut loc cu doar câteva ore înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, începută pe 24 februarie 2022.

Recomandarea autorului:

Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”
11:03
Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”
RĂZBOI Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană”
10:23
Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană”
ECONOMIE Bitcoin, în cădere liberă. Cea mai puternică criptomonedă din lume s-a prăbușit sub 63.000$, pe fondul tensiunilor geopolitice
09:48
Bitcoin, în cădere liberă. Cea mai puternică criptomonedă din lume s-a prăbușit sub 63.000$, pe fondul tensiunilor geopolitice
MILITAR În plină tensiune cu SUA, au bătut palma pentru 500 milioane euro. Rusia livrează Iranului încă 5 elicoptere de atac Mi-28NE Night Hunter. „Efortul Teheranului de a reconstrui capacitățile de atac la joasă altitudine, sub tutela Moscovei”
09:24
În plină tensiune cu SUA, au bătut palma pentru 500 milioane euro. Rusia livrează Iranului încă 5 elicoptere de atac Mi-28NE Night Hunter. „Efortul Teheranului de a reconstrui capacitățile de atac la joasă altitudine, sub tutela Moscovei”
ALERTĂ Coasta de est a SUA, paralizată de o furtună de zapadă extremă. Peste 5.000 de zboruri anulate și sute de mii de oameni rămași fără electricitate
09:17
Coasta de est a SUA, paralizată de o furtună de zapadă extremă. Peste 5.000 de zboruri anulate și sute de mii de oameni rămași fără electricitate
ȘTIINȚĂ De ce doar oamenii au bărbie. Cum explică biologia această trăsătură unică
08:41
De ce doar oamenii au bărbie. Cum explică biologia această trăsătură unică
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
Cancan.ro
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre conștiință și conștiență?
CONTROVERSĂ Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice
11:21
Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice
IMOBILIARE Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
11:19
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
MESAJ Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”
11:18
Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”
UTILE Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
11:09
Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
SPORT Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae
11:07
Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”
11:05
Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”

Cele mai noi

Trimite acest link pe