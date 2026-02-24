Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns

Iată cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. Cursa a durat aproape nouă ore. Vezi mai jos.

Zilnic, mulți clienți aleg să utilizeze serviciile oferite de companiile de ride sharing pentru a ajunge la destinațiile dorite. De altfel, există posibilitatea să fie solicitate astfel de curse pentru a ajunge nu doar într-o altă localitate, ci și într-o altă țară. În exemplul de față avem o cursă de la București la Budapesta.

Cursa Bolt București – Budapesta

Clientul a comandat o cursă Bolt din zona BIG Berceni, iar destinația finală a fost Budapesta, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos. Clientului i-a fost aplicată și o reducere de 30%, până la 40 de lei. Pentru o mașină de mărime mică (3 persoane), aplicația i-a arătat un cost total de 3.616,5 lei (preț redus de la 3.656,5 lei). Întreaga cursă a durat 8 ore și jumătate, de la 11:32 la 20:08.

Mai existau și alte opțiuni care ar fi putut fi alese de client. De exemplu, opțiunea „Comfort”, care ar fi fost mai scump cu câteva sute de lei (4.105,1 lei). Exista și opțiunea „Green”, unde cursa se desfășoară cu o mașină electrică. Prețul cursei ar fif ost de 3.622 de lei.

