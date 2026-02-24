Prima pagină » Actualitate » Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns

Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns

24 feb. 2026, 07:53, Actualitate
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns

Iată cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. Cursa a durat aproape nouă ore. Vezi mai jos.

Zilnic, mulți clienți aleg să utilizeze serviciile oferite de companiile de ride sharing pentru a ajunge la destinațiile dorite. De altfel, există posibilitatea să fie solicitate astfel de curse pentru a ajunge nu doar într-o altă localitate, ci și într-o altă țară. În exemplul de față avem o cursă de la București la Budapesta.

Cursa Bolt București – Budapesta

Clientul a comandat o cursă Bolt din zona BIG Berceni, iar destinația finală a fost Budapesta, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos. Clientului i-a fost aplicată și o reducere de 30%, până la 40 de lei. Pentru o mașină de mărime mică (3 persoane), aplicația i-a arătat un cost total de 3.616,5 lei (preț redus de la 3.656,5 lei). Întreaga cursă a durat 8 ore și jumătate, de la 11:32 la 20:08.

Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta

Mai existau și alte opțiuni care ar fi putut fi alese de client. De exemplu, opțiunea „Comfort”, care ar fi fost mai scump cu câteva sute de lei (4.105,1 lei). Exista și opțiunea „Green”, unde cursa se desfășoară cu o mașină electrică. Prețul cursei ar fif ost de 3.622 de lei.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

UTILE Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă
07:37
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă
ADMINISTRAȚIE Reforma administrativă la Iași. Primarii, față în față cu comasarea teritorială: „Pe hârtie e simplu…”
07:34
Reforma administrativă la Iași. Primarii, față în față cu comasarea teritorială: „Pe hârtie e simplu…”
METEO Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather au „modificat schimbarea”. Ninge sau nu de Paște în București?
07:33
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather au „modificat schimbarea”. Ninge sau nu de Paște în București?
RĂZBOI Profesoară din Kiev stabilită la Iași: „În fiecare zi îmi sun soțul. Nu îl întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci dacă trăiește”
07:22
Profesoară din Kiev stabilită la Iași: „În fiecare zi îmi sun soțul. Nu îl întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci dacă trăiește”
ACTUALITATE 24 Februarie, calendarul zilei: Ziua de Dragobete. Alain Prost împlinește 71 de ani. Steve Jobs ar fi împlinit 71
07:15
24 Februarie, calendarul zilei: Ziua de Dragobete. Alain Prost împlinește 71 de ani. Steve Jobs ar fi împlinit 71
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Pe 19 februarie, Marco Rubio s-a întâlnit cu înalți oficiali prezenți la Consiliul Păcii, dar nu și cu Nicușor Dan
07:00
Valentin Stan: Pe 19 februarie, Marco Rubio s-a întâlnit cu înalți oficiali prezenți la Consiliul Păcii, dar nu și cu Nicușor Dan
Mediafax
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea declanșa un conflict prelungit
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de URGENȚĂ
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Care este micul sat englezesc „mai frumos decât Rhodos și Ibiza”, conform recenziilor turiștilor
RĂZBOI Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina
07:41
Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina
ACTUALITATE Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan
06:00
Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
05:00
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
MEDIU Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut brusc. Experții climatici au descoperit cauza și anticipează efecte catastrofale
23:02
Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut brusc. Experții climatici au descoperit cauza și anticipează efecte catastrofale
UTILE Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon
22:57
Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon
ȘOCANT O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă”
22:46
O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe