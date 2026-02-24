Prima pagină » Actualitate » Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather au „modificat schimbarea”. Ninge sau nu de Paște în București?

24 feb. 2026, 07:33
Meteorologii Accuweather revin cu o prognoză actualizată pentru zilele de Paște 2026. După informații contradictorii, care au generat inclusiv glume despre „iarna care nu se mai termină”, acum datele noi „modifică schimbarea”.

Iată cum va fi vremea de Paște în București.

Ninge de Paște în București

Din câte se pare, meteorologii Accuweather spun că Paștele din 2026 vine cu o surpriză plăcută: nu doar că nu se anunță ninsoare în București, dar vremea va fi una de primăvară superbă.

Prognoză Paște 2026 / Sursa FOTO: Accuweather

Cele mai recente actualizări indică mult Soare pe cer și temperaturi peste media perioadei. Conform estimărilor, în weekendul 11-12 aprilie valorile maxime ar urma să urce spre 19-20 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor fi cât se poate de plăcute pentriu aprilie, în jur de 8-9 grade.

În imaginea de mai sus, care arată prognoza lunii aprilie pentru București, am evidențiat zilele de Paște, 12 și 13 aprilie, ambele marcate de mult Soare și temperaturi blânde. Se pare că toată luna va fi vreme frumoasă, stabilă, fără episoade de frig sever sau precipitații consistente.

Se observă o schimbare în prognozele meteo, după ce, la începutul primăverii, multe date sugerau că am putea avea un posibil episod de vreme rece. Însă, cele mai recente actualizări au eliminat acest risc, iar meteorologii vorbesc acum despre o circulație atmosferică favorabilă încălzirii treptate.

Dacă va fi așa, vom avea, practic, o vreme superbă pentru noaptea de Înviere, iar a doua zi, timp frumos pentru mesele în familie și câteva plimbări în aer liber.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani

