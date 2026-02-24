Prima pagină » Actualitate » Reforma administrativă la Iași. Primarii, față în față cu comasarea teritorială: „Pe hârtie e simplu…”

24 feb. 2026, 07:34, Actualitate
Reforma administrativă la Iași. Propunerea de unire/comasare a comunelor Iașului, câte două până la cinci UAT-uri, într-o entitate mai mare, a stârnit discuții. Primarii ar avea însă și mai multe amendamente.

Potrivit Ziarul de Iași, profesorul Vasile Cotiugă, cel care a schițat o nouă „hartă” a județului, a luat în considerare câteva criterii de ordin istoric.

Autorul studiului a reconfigurat și personalul administrativ, în speță un angajat la 400 de locuitori și un consilier la cel puțin 1.000 de oameni, dar nu mai mult de 17 aleși într-un consiliu local.

Reducerea cheltuielilor de personal ar fi undeva la 120 milioane de lei.

