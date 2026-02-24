Reforma administrativă la Iași. Primarii, față în față cu comasarea teritorială: „Pe hârtie e simplu...”

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1461. Rușii fac prăpăd în Zaporojie, Zelenski îi cere lui Trump „să rămână alături”
Reforma administrativă la Iași. Propunerea de unire/comasare a comunelor Iașului, câte două până la cinci UAT-uri, într-o entitate mai mare, a stârnit discuții. Primarii ar avea însă și mai multe amendamente.
Potrivit Ziarul de Iași, profesorul Vasile Cotiugă, cel care a schițat o nouă „hartă” a județului, a luat în considerare câteva criterii de ordin istoric.
Autorul studiului a reconfigurat și personalul administrativ, în speță un angajat la 400 de locuitori și un consilier la cel puțin 1.000 de oameni, dar nu mai mult de 17 aleși într-un consiliu local.
Reducerea cheltuielilor de personal ar fi undeva la 120 milioane de lei.
