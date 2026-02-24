Statele Unite intră oficial în Parlamentul României. Americanii anunță înființarea unui institut pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale

Reprezentanții Institutului pentru Analiză Legislativă din Statele Unite ale Americii (n.r. engl Institute for Legislative Analysis) a anunțat înființarea în țara noastră a primei filiale internaționale, Institutului pentru Analiză Legislativă din România. Organizația va avea un rol important în Parlamentul României, iar scopul este crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltarea domeniului Inteligenței Artificiale. Țara noastră este primul partener transatlantic al SUA în ceea ce privește această inițiativă.

Anunțul oficial a fost făcut pe site-ul oficial al Institutului pentru Analiză Legislativă din SUA și menționează că România are potențialul de a deveni un adevărat lider în domeniul Inteligenței Artificiale la nivel global.

Principalul scop al organizației este creșterea gradului de transparență și responsabilitate în Parlamentul României, pentru asigurarea unui cadru economic sigur în ceea ce privește dezvoltarea companiilor și investițiile străine.

„Institutul pentru Analiză Legislativă anunță lansarea filialei din România Noul parteneriat își propune să consolideze responsabilitatea și să atragă investiții, în timp ce aliații concurează cu China pentru poziția de lider în domeniul inteligenței artificiale WASHINGTON, 23 februarie 2026 – Institutul pentru Analiză Legislativă (ILA), un centru de cercetare și date privind politicile publice cu sediul în Statele Unite, a anunțat astăzi lansarea primei filiale internaționale și a parteneriat strategic, Institutul pentru Cercetare Legislativă (ILR) din România. În Statele Unite, ILA produce anual cel mai extins set de analize ale voturilor legislativului privind Congresul și legislația statelor. Pe măsură ce organizația își dezvoltă modelul la nivel internațional, România este prima țară în care ILA oficializează un parteneriat, fapt ce reflectă importanța tot mai mare a țării în cursa globală în domeniul Inteligenței Artificiale”, se arată în comunicat.

„Există o oportunitate majoră pentru legături comerciale mai strânse între Statele Unite și România”

„Mulți se așteaptă ca România să devină în curând liderul Uniunii Europene în domeniul inteligenței artificiale și un jucător important în competiția mondială pentru dominația în domeniu IA. Într-o cursă din ce în ce mai mult modelată de ambițiile Chinei, menținerea statului de lider va necesita mai mult decât capacitate tehnică. Va fi nevoie de investiții private majore, instituții puternice și încrederea populației că guvernul este transparent și responsabil. Există o oportunitate majoră pentru legături comerciale mai strânse între Statele Unite și România, pe măsură ce companiile americane caută parteneri și noi oportunități de creștere în Europa”, mai precizează documentul.

„Preocupările legate de integritatea guvernului pot afecta profund deciziile investitorilor străini”

Una dintre principalele preocupări ale noului organism înființat este integritatea la nivel guvernamental, un factor care va determina viitorul economic al României, în ceea ce privește investițiile străine.

În același timp, tranziția României de la decenii de regim comunist rămâne relativ recentă, iar preocupările legate de integritatea guvernului și responsabilitatea instituțională pot afecta profund deciziile investitorilor străini. Institutul pentru Cercetări Legislative a fost creat pentru a consolida transparența și responsabilitatea în Parlamentul României. La fel ca omologul său american, ILR se bazează pe principiile guvernării limitate și ale economiei de piață liberă, factori centrali pentru investiții și creștere economică pe termen lung. „Modul în care comunitatea investitorilor evaluează integritatea guvernării României va juca un rol decisiv în a determina dacă țara va fi pur și simplu un participant la competiția IA sau un lider global”, a declarat Ryan McGowan, directorul executiv al ILA. „Suntem mândri să colaborăm cu partenerii noștri români de la ILR pentru promovarea unor soluții politice etice, eradicarea corupției și a oferirea transparenței și încrederii de care au nevoie investitorii. Construirea unei guvernări mai puternice între aliați face parte din modul în care Statele Unite și Occidentul rămân cu un pas înaintea Chinei în ceea ce privește tehnologiile care vor defini următoarea generație”, arată sursa citată.

Președintele ILA SUA: România are „avânt și ambiție”

„Președintele ILA, Fred McGrath, a declarat: „După ce am vizitat Bucureștiul și am ascultat direct de la lideri din întreaga România, este clar că țara are avânt și ambiție. ILR a adunat o echipă talentată, o echipă axată pe o misiune concretă și dedicată obținerii de rezultate reale pentru poporul român. Suntem încântați de ceea ce poate însemna acest parteneriat transatlantic pentru o mai mare prosperitate în ambele națiuni și pentru o poziție strategică mai puternică pentru Occident în cursa globală a inteligenței artificiale.” Parteneriatul dintre ILA și ILR se va concentra pe construirea de instrumente de responsabilitate, publicarea de cercetări legislative

accesibile cetățenilor și investitorilor și sprijinirea reformelor care consolidează transparența, promovează piețele competitive și încurajează investițiile pe termen lung”, menționează documentul.

FOTO: Mediafax

