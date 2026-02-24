Câți bani ar putea primi pensionarii care au pensii mici. Ce se întâmplă în cazul familiilor cu venituri scăzute. Ministrul Muncii a făcut anunțul

Pensionarii care au pensii mici ar putea să primească un ajutor financiar, în 2026. Opțiuni sunt luate în calcul și în cazul familiilor cu venituri scăzute. Florin Manole, Ministrul Muncii, a explicat faptul că există o discuție în curs și că PSD și-ar dori adoptarea înainte de Buget.

Anul 2026 ar putea veni cu un ajutor financiar în cazul pensionarilor care încasează, lunar, pensii mici. De atlfel, familiile cu venituri scăzute ar putea să primească sume de bani reprezentând ajutor din partea statului român, scrie Mediafax.

Circa 2,8 milioane de pensionari români au pensii mici. Florin Manole explicase, la Antena 3 CNN, faptul că persoanele care încasează pensii sub 1.500 de lei vor primi un ajutor de 1000 de lei în două tranșe egal (500 de lei cu ocazia Paștelui, 500 de lei de Crăciun).

Ajutor financiar pentru pensionarii români

De asemenea, pensionarii care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei. Banii ar urma să fie oferiți tot în două tranșe egale.

În cazul pensionarilor cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul financiar ar urma să fie de 600 de lei, bani oferiți în două tranșe egale.

„Eu nu cred că se poate vorbi în termenul unei decizii ferme în legătură cu acest subiect (n.r. cum că nu s-ar adopta acest ajutor din cauza lipsei de bani la buget). Cred că este o discuție în curs și eu pot să accept și că acest pachet este imperfect. Sigur că da. Și dacă oricare dintre colegii mei, din orice partid, vine și spune că are alt plan pentru aceste familiei, eu sunt dispus să ascult.

Dar nu pot să înțeleg să nu avem niciun plan pentru acești oameni care nu au beneficii excesive. Am ales foarte atent categoriile către care am îndreptat aceste beneficii, tocmai pentru a le face ușor de înțeles pentru oricine. Pentru că a avea o mamă care crește singură un copil sau doi sau trei, care primește în medie 273 de lei, per familie, nu per individ… Cum să zic? Nu cred că necesită foarte multă empatie să înțelegi că e nevoie de o compensare aici”, explică Florin Manole.

Ce se întâmplă în cazul familiilor cu venituri scăzute

Totodată, Ministrul Muncii a mai vorbit și despre situația familiilor care încasează venituri scăzute. Însă, când ar putea fi adoptat proiectul, pentru ca seniorii să poată intra în posesia banilor înainte de Sărbătorile Pascale? Oficialul a menționat că „logica PSD este să avem acest pachet adoptat înainte de legea bugetului, astfel încât banii să fie prinși în buget”.

În cursul zilei de vineri, 20 februarie, pachetul a fost trimis către Ministerul de Finanțe.

„Unele dintre aceste familii, de exemplu o familie biparentală, care câștigă o medie de sub 900 de lei per adult. Aici e o discuție complexă, n-o fac chiar acum. Poate să fie un tată care are un salariu minim pe economie și care are acasă, undeva la țară, unde nu e grădiniță și n-ai cu cine să lași copii, o soție care are 3-4 copii. E bine asta pentru demografia și țara asta? Da”, a mai spus Florin Manole.

