24 Februarie, calendarul zilei: Ziua de Dragobete. Alain Prost împlinește 71 de ani. Steve Jobs ar fi împlinit 71

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 24 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dragobetele este sărbătorit anual pe 24 februarie și este considerat echivalentul românesc al Zilei Îndrăgostiților. Tradiția își are originile în vechile obiceiuri populare și marchează începutul primăverii, dar și renașterea naturii și a iubirii. În mitologia populară, Dragobete este fiul babei Dochia și este văzut ca un simbol al dragostei, tinereții și bunei dispoziții. Se spune că în această zi păsările își aleg perechea și își încep cuibăritul, motiv pentru care sărbătoarea mai este numită și “logodna păsărilor”. În trecut, tinerii se adunau la sat pentru a participa la jocuri și plimbări, iar fetele și băieții care se plăceau își declarau sentimentele. Se credea că cei care sărbătoresc Dragobetele vor avea parte de iubire și noroc tot anul. Astăzi, Dragobetele rămâne un simbol al tradițiilor românești și o ocazie de a celebra dragostea într-un mod autentic și plin de farmec popular.

Alain Prost este unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formulei 1. Născut pe 24 februarie 1955, în Franța, el a devenit celebru pentru stilul său inteligent, calculat și strategic de pilotaj, care i-a adus porecla “Profesorul”. Și-a început cariera în karting la 14 ani, iar talentul său l-a propulsat rapid spre competițiile de monoposturi. A câștigat de patru ori Campionatul Mondial de Formula 1 (1985, 1986, 1989 și 1993) și a obținut 51 de victorii în Grand Prix-uri. La momentul retragerii sale, deținea recordul pentru cele mai multe victorii din istoria Formulei 1. A concurat pentru echipe legendare precum McLaren, Ferrari și Williams. Rivalitatea sa cu brazilianul Ayrton Senna este considerată una dintre cele mai intense din istoria sportului auto, marcând profund anii ‘80 și începutul anilor ‘90 în Formula 1. După retragerea din activitate, Prost a rămas implicat în motorsport ca manager și consultant, contribuind la dezvoltarea acestui sport la cel mai înalt nivel.

Steve Jobs, născut pe 24 februarie 1955, în San Francisco, SUA, a fost antreprenorul american care a schimbat radical industria tehnologiei. Este cunoscut drept cofondator al companiei Apple Inc., pe care a înființat-o în 1976 alături de Steve Wozniak. Sub conducerea sa, Apple a lansat produse inovatoare care au transformat modul în care folosim tehnologia, precum Macintosh, iPod, iPhone și iPad. Viziunea sa asupra designului simplu și funcțional a influențat profund industria IT și cultura modernă. După ce a părăsit temporar Apple în 1985, Jobs a fondat compania NeXT și a contribuit la dezvoltarea studioului de animație Pixar, implicat în realizarea unor filme de succes precum Toy Story. Revenit la Apple în 1997, a readus compania în topul industriei tehnologice. A murit în 2011, la 56 de ani, din cauza unor complicații provocate de cancer pancreatic. Steve Jobs rămâne un simbol al inovației, creativității și spiritului antreprenorial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1619: Charles Le Brun 🇫🇷🎨 cea mai dominantă figură a artei franceze din secolul al XVII-lea. A creat decorațiile interioare la Versailles

🎂1786: Wilhelm Grimm 🇩🇪✒️ Este co-autor (împreună cu fratele său Jacob Grimm) al Dicționarului limbii germane precum și al unor celebre culegeri de povești, inspirate din motive populare germane

🎂1871: Alexandru Mărgineanu 🇷🇴✩ unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial

🎂1942: Mihai Mocanu 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial din Mexic, 1970

🎂1947: Edward James Olmos 🇺🇸🎬 Blade Runner (1982), Miami Vice (1984 – 1990)

🎂1955: Alain Prost 🇫🇷🏎🏁 De patru ori campion mondial în Formula 1, din 1987 până în 2001 a deținut recordul pentru cele mai multe victorii în cursă, până când Michael Schumacher a depășit totalul de 51 de victorii

🎂1955: Steve Jobs 🇺🇸📱 cofondator și CEO Apple Computer. A murit de cancer pancreatic, la 56 de ani

🎂1965: Hansi Flick 🇩🇪⚽️

🎂1974: Mircea Badea 🇷🇴📺

Decese 🕯

🕯️1953: Gerd von Rundstedt 🇩🇪✩ Generalfeldmarschall al Armatei germane în timpul celui de-al doilea război mondial

🕯️2003: Bernard Loiseau 🇫🇷🧑🏻‍🍳 renumit bucătar, s-a împușcat când ziarele speculau că rangul restaurantului său va fi retrogradat

🕯️2014: Nicolae Herlea 🇷🇴🎼 bariton

🕯️2020: John Franzese 🇮🇹🇺🇸🔫 mafiot italoamerican, tatăl speakerului motivațional Michael Franzese, care a condus clanul Colombo

🕯️2022: Sally Kellerman 🇺🇸🎬 Maior Margaret Houlihan din filmul M*A*S*H (1970) al lui Robert Altman

🕯️2025: Roberta Flack 🇺🇸🎤 renumită pentru piesa Killing Me Softly with His Song (1973)

Evenimente📋

📋🇷🇴💘 Dragobete

📋🇪🇪 Estonia: Ziua națională; aniversarea proclamării independenței (1918)

Calendar 🗒

🗒303: Împăratul roman Galerius publică edictul prin care se începe persecuția creștinilor în Imperiul Roman de Răsărit

🗒1340: Prima mențiune documentară a Târgului Siret

🗒1538: Tratatul de pace de la Oradea, prin care se pune capăt luptelor dintre Ioan Zapolya și Ferdinand de Habsburg pentru stăpânirea Transilvaniei

🗒1582: Papa Grigore al XIII-lea introduce o reformă a calendarului, care, în noua structurare, comportă o eroare de o zi la 3000 de ani (Calendarul gregorian)

🗒1711: Premiera, la Londra, a operei Rinaldo de Georg Friedrich Händel, prima operă italiană scrisă pentru stagiunea londoneză

🗒1717: Convenția dintre Ioan Mavrocordat și generalul Sainville. Trupele imperiale evacuează Muntenia, dar păstrează Oltenia. Convenția va fi invocată de austrieci pentru a justifica anexarea Olteniei

🗒1821: Mihail Șuțu, domnul Moldovei, solicită țarului Alexandru I trimiterea unui corp de oaste pentru a face față eteriștilor care conduși de Alexandru Ipsilanti trecuseră Prutul, la 22 februarie 1821

🗒1856: S-a înființat, la Iași, Facultatea de Drept

🗒1870: S-a inaugurat, în prezența domnitorului, noua clădire a Monetăriei Statului, de pe Șoseaua Kiseleff nr.3, unde s-au bătut primii Caroli de aur (20 de lei), cu efigia lui Carol I

🗒1920: Adolf Hitler, la o întrunire a Partidului Muncitoresc German, schimbă numele partidului în Partidul Nazist

🗒1942: Inaugurarea postului de radio american Vocea Americii

🗒1945: Guvernarea Rădescu. A avut loc, la București, o violentă demonstrație, în cursul căreia grupuri de agitatori bolșevici au deschis focul asupra armatei și a demonstranților. Acest eveniment a permis ca A.I.Vâșinski, ministrul adjunct de Externe al URSS și președinte al Comisei Aliate de Control pentru România, să impună, prin forță, guvernul Groza

🗒1946: Juan Perón este ales președinte al Argentinei

🗒1948: Demiterea abuzivă a lui Lucrețiu Pătrășcanu din funcția de ministru al Justiției; demiterea a fost urmată de arestarea, judecarea și executarea lui Pătrășcanu (în Penitenciarul Jilava, în aprilie 1954)

🗒1948: Prin lege a fost desființată Adunarea Deputaților, a fost convocată Marea Adunare Națională iar puterea legislativă a trecut asupra Guvernului

🗒1960: A început procesul intentat „pentru crimă de uneltire contra ordinii sociale” unor intelectuali acuzați că au citit și răspândit operele lui Mircea Eliade; principalii inculpați erau Constantin Noica, Constantin Dinu Pillat, Al. O. Teodoreanu și Nicolae Steinhardt

🗒1975: Led Zeppelin lansează dublul album Physical Graffiti

🗒1981: Palatul Buckingham anunță logodna Prințului de Wales cu Lady Diana Spencer

🗒1987: În urma meciului de la Monte Carlo, cu Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Cupelor în 1986, Steaua București a cucerit Supercupa Europei

🗒1987: Supernova 1987A este descoperită în Marele Nor al lui Magellan. Este prima supernovă care poate fi observată cu ochiul liber din 1604

🗒2005: Steaua se califică în optimile de finală ale Cupei UEFA, trecând de Valencia; 0-2, 2-0 (4-3 la penalty)

🗒2008: Fidel Castro se retrage din funcția de președinte al Cubei și al Consiliului de Miniștri după 32 de ani. El va rămâne în fruntea Partidului Comunist încă trei ani

🗒2022: La câteva zile după ce a recunoscut Donețk și Lugansk ca state independente, președintele rus Vladimir Putin ordonă o invazie pe scară largă a Ucrainei

