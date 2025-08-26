Prima pagină » Actualitate » Prognoza METEO pentru august-septembrie. Revine CANICULA

Prognoza METEO pentru august-septembrie. Revine CANICULA

26 aug. 2025, 14:33, Actualitate
Prognoza METEO pentru august-septembrie. Revine CANICULA

Vremea va fi în general însorită în această săptămână, iar în următoarele trei săptămâni se anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, potrivit prognozei pe patru săptămâni emisă marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Precipitațiile vor fi rare, fiind așteptate abia spre mijlocul lunii septembrie.

În ultimele zile, vremea a fost mai rece decât normalul pentru această perioadă. În noaptea de duminică spre luni, 25 august, la Miercurea Ciuc, termometrele au indicat -1,7 grade Celsius, apropiat de recordul lunar pentru această stație meteorologică. De asemenea, apa mării s-a răcit considerabil din cauza fenomenului de upwelling, iar temperaturile de pe litoral au fost cu aproape 10 grade mai scăzute față de valorile înregistrate înainte de răcire.

Săptămâna 25 – 31 august 2025

Valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai scăzute local în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centrul acesteia. Precipitațiile vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 1 – 7 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, în special în sudul țării. Ploile vor lipsi în regiunile sud-vestice, iar în rest cantitățile de apă vor fi apropiate de valorile normale pentru acest interval.

Săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul pentru acest interval, la nivelul întregii țări, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice. Meteorologii anunță lipsa precipitațiilor în toate regiunile, mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele normale pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, în special în sud-vest. Cantitățile de ploi vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Începerea anului universitar, amânată? Studenții sunt nemulțumiți de tăierea burselor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Fost candidat la prezidențiale, acuzat că a încercat să racoleze un minor 
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Dinții unei vaci oferă indicii despre transportul pietrelor de la Stonehenge