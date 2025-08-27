Programul „Litoralul pentru toți” oferă prețuri REDUSE și cu 50% față de cele din plin sezon, de la 1 septembrie. Care sunt cele mai ieftine oferte

La mare vom plăti mai puţin, începând de luni, 1 septembrie, când va începe programul 1Litoralul pentru toți~. Este vorba despre prețuri și cu până la 50% mai mici față de cât am plătit în plin sezon.

În stațiunea Mamaia, la un hotel de 2 stele, prețurile pornesc de la 80 de lei pe noapte de persoană, la 3 stele cu mic dejun inclus pornesc de la 75 de lei de persoană pe noapte, iar la hotelurile de 3 stele cu servicii all/inclusive, de la 237 de lei.

Pentru Eforie Nord, hotelierii pregătesc pachete care pornesc la hotelurile de 2 stele de la 80 de lei de persoană pe noapte, iar la hotelurile de 3 stele cu servicii all inclusive, de la 237 de lei, potrivit Observator TV.

În Eforie Sud, de la 80 de lei pornesc prețurile, iar vacanțele trebuie să fie de minimum 5 nopți, iar în sudul litoralului, în Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, până în Mangalia, tarifele pornesc de la 140 de lei de persoană pe noapte și ajung la 219 lei de persoană pe noapte.