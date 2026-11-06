Ministerul Mediului a publicat vineri, 6 noiembrie, Ghidul de finanțare actualizat pentru programul destinat instalării sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile. Prin această schemă, persoanele fizice care au calitatea de prosumator pot primi un sprijin de până la 15.000 de lei pentru achiziția și instalarea bateriilor care le permit să folosească energia produsă de panourile fotovoltaice și la orele în care acestea nu generează electricitate.

Programul, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), are un buget total de 400 de milioane de lei. Înscrierile vor avea loc în două etape: mai întâi se vor valida instalatorii, iar ulterior persoanele fizice vor putea depune cererile de finanțare.

Când se fac înscrierile

Prima etapă este destinată instalatorilor care doresc să participe la program. Aceștia vor putea depune dosarele de validare în perioada 16–20 noiembrie 2026. Sesiunea începe luni, 16 noiembrie, la ora 10:00, și se încheie vineri, 20ă=-p,m. noiembrie, la ora 23:59.

Persoanele fizice vor putea solicita finanțarea începând de vineri, 20 noiembrie, ora 10:00. Înscrierile se vor încheia miercuri, 25 noiembrie, la ora 23:59. Cererile și documentele necesare vor fi transmise online, prin aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM.

Ce sumă pot primi beneficiarii

Finanțarea poate acoperi cel mult 75% din valoarea totală a proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclusă. Diferența de cel puțin 25% va fi suportată de beneficiar din surse proprii.

Ghidul stabilește și un cost maxim eligibil de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată, TVA inclusă. Banii pot fi folosiți numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în documentația programului.

Sistemele de stocare permit păstrarea energiei produse de panourile fotovoltaice, dar care nu este consumată imediat. Aceasta poate fi utilizată ulterior, inclusiv seara sau în perioadele în care producția panourilor este redusă, ceea ce poate diminua cantitatea de electricitate cumpărată din rețeaua națională.

Ce documente trebuie să pregătească prosumatorii

Dosarul de înscriere va cuprinde cererea de finanțare completată în aplicația AFM, actul de identitate și certificatele de atestare fiscală emise de ANAF și de autoritățile locale. Solicitanții trebuie să prezinte și contractul de prosumator, certificatul de racordare emis pe numele lor, precum și o factură de energie electrică din ultimele șase luni.

Persoanele interesate trebuie să aibă calitatea de prosumator și să nu înregistreze datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale. De asemenea, pentru aceleași cheltuieli eligibile nu trebuie să fi primit și să nu solicite o altă finanțare publică.

Ministra Mediului, Natalia Intotero, a declarat că programul urmărește să îi ajute pe prosumatori să folosească o proporție mai mare din energia pe care o produc și să își reducă dependența de electricitatea preluată din rețea.

Ministerul recomandă instalatorilor și persoanelor fizice interesate să consulte ghidul actualizat și să pregătească din timp documentele necesare, înainte de deschiderea sesiunilor de înscriere.